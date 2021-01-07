1月7日一分鐘強弱勢股
1月7日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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洋華（3622）
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10
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傳打入特斯拉供應鏈，預計最快明年第二季出貨，後市看好
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佳凌（4976）
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10
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車市回溫，大型攝影鏡頭、車用鏡頭訂單能見度看至上半年
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廣錠（6441）
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10
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綠電族群成民主黨完全執政受惠股，綠電、儲能系統市場成長
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廣華-KY（1338）
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10
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法人估2020年12月業績將續強，第四季營收有望登上全年高峰
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立德（3058）
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9.99
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跨足電動車充電站市場，股價回測月線不破，一舉突破5日線
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晶心科（6533）
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9.99
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12 月營收1.27億元，月增69.3％、年增228％，全年可望力拼損平
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懷特（4108）
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9.98
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癌因性疲憊症用新藥「懷特血寶」，今年首季有望通過健保給付
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同致（3552）
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9.96
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電動車市場成長、大陸新一輪汽車下鄉和以舊換新，後市可期
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志聖（2467）
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9.93
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接單、業績持續好轉，12月營收5.81億元，為歷史第三高
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光洋科（1785）
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9.92
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為台積電綠色供應鏈成員，受惠台積電盤中創高、綠能股大漲
製表：鄭郁平
1月7日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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陽明（2609）
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9.9
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遭分盤交易、澳洲線開運價下跌第一槍，股價連兩日打至跌停
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志信（2611）
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9.87
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航運股下挫，股價近一個月大漲113.03％，高檔回測5日線支撐
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長榮（2603）
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9.64
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股價近三個月大漲158.66％，短線漲幅過大，獲利賣壓出籠
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久陽（5011）
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9.56
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股價兩個月來大漲近兩成，高檔拉回，終結連三紅，跌破5日線
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富采（3714）
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7.91
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營運成長指日可待，惟正式掛牌上市後經歷大漲，股價拉回
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百一（6152）
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6.08
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股價7日開高走低，K線連三黑，失守月線
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四維航（5608）
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6.56
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已連虧續七季虧損，股價連三黑，回測月線支撐
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萬海（2615）
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5.86
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股價受4日高點反壓，股價延續日前跌勢，回測月線支撐
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普誠（6129）
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4.97
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股價5日創近10年來新高價位後，高檔拉回，股價連三黑
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光鋐（4956）
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4.58
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Mini LED題材發光，股價大漲至逾兩年來新高後，跌破5日均線
製表：鄭郁平
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