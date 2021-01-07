1月7日一分鐘強弱勢股

1月7日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

洋華（3622）

10

傳打入特斯拉供應鏈，預計最快明年第二季出貨，後市看好

佳凌（4976）

10

車市回溫，大型攝影鏡頭、車用鏡頭訂單能見度看至上半年

廣錠（6441）

10

綠電族群成民主黨完全執政受惠股，綠電、儲能系統市場成長

廣華-KY（1338）

10

法人估2020年12月業績將續強，第四季營收有望登上全年高峰

立德（3058）

9.99

跨足電動車充電站市場，股價回測月線不破，一舉突破5日線

晶心科（6533）

9.99

12 月營收1.27億元，月增69.3％、年增228％，全年可望力拼損平

懷特（4108）

9.98

癌因性疲憊症用新藥「懷特血寶」，今年首季有望通過健保給付

同致（3552）

9.96

電動車市場成長、大陸新一輪汽車下鄉和以舊換新，後市可期

志聖（2467）

9.93

接單、業績持續好轉，12月營收5.81億元，為歷史第三高

光洋科（1785）

9.92

為台積電綠色供應鏈成員，受惠台積電盤中創高、綠能股大漲

製表：鄭郁平

1月7日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

陽明（2609）

9.9

遭分盤交易、澳洲線開運價下跌第一槍，股價連兩日打至跌停

志信（2611）

9.87

航運股下挫，股價近一個月大漲113.03％，高檔回測5日線支撐

長榮（2603）

9.64

股價近三個月大漲158.66％，短線漲幅過大，獲利賣壓出籠

久陽（5011）

9.56

股價兩個月來大漲近兩成，高檔拉回，終結連三紅，跌破5日線

富采（3714）

7.91

營運成長指日可待，惟正式掛牌上市後經歷大漲，股價拉回

百一（6152）

6.08

股價7日開高走低，K線連三黑，失守月線

四維航（5608）

6.56

已連虧續七季虧損，股價連三黑，回測月線支撐

萬海（2615）

5.86

股價受4日高點反壓，股價延續日前跌勢，回測月線支撐

普誠（6129）

4.97

股價5日創近10年來新高價位後，高檔拉回，股價連三黑

光鋐（4956）

4.58

Mini LED題材發光，股價大漲至逾兩年來新高後，跌破5日均線

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平