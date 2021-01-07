外資買超164億 台股不破10日線不看空

台股收15,214點再創新高 台積電盤中飆570新天價

台積電ADR大漲2.5%，台股在台積電領軍衝鋒下，一掃昨日陰霾開高走高，盤中再創歷史新高15,270點，終場上漲230.87點，收在15,214點續創新高，近10個交易日已經上漲近千點。

加權股價指數終場上漲230.87點、漲幅1.54%、收在15,214點、成交值新台幣3381.32億元，台股在新台幣匯率勁揚下，外資持續湧入電子權值股，不但台積電創下歷史新高價570元，聯發科、鴻海也接連攀高，指標股僅去年12月營收表現不如預期的股王大立光黯然收黑。

至於去年底走勢強勁的航運類股在澳洲線下修航運運價下，今天表現相對疲軟，長榮、萬海延續昨日跌勢，盤中跌幅持續擴大，拉出帶量長黑，陽明則是直接摜入跌停板25.95元。

法人指出，目前市場資金動能仍相當充沛，不容易在爆天量後，指數就出現連續性重挫的V轉現象，至於指數能不能再往上攻，則要觀察台積電、鴻海等大型權值股的表現。

此外，外資目前在新台幣匯率強勢推動下，進場態度轉趨積極，今年以來買多賣少，其中，台積電、鴻海無疑是外資最愛，聯發科、欣興、聯電也深受資金簇擁，顯示外資2021年開紅盤以來，買盤明顯集中在大型電子龍頭股，半導體仍是最大宗、PCB及散熱模組也是布局焦點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.36%、食品股漲0.36%、塑化股漲2.07%、紡織股漲0.73%、機電股漲2%、造紙股跌0.21%、營建股漲0.14%、金融股漲0.88%。

委買張數1709萬9014張，委賣張數1320萬5123張，成交張數878萬376張。

收盤時上漲578家，下跌287家，持平93家。

成交量前5名個股為長榮、群創、元大台灣50反1、富邦VIX、友達。

漲幅前5名個股為廣華-KY、華上、佳凌、台端、洋華。

跌幅前5名個股為陽明、志信、長榮、富采、四維航。

（中央社）

三大法人買超台股202.91億元

台股今天漲230.87點，收在15214點，成交值新台幣3381.31億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超新台幣202.91億元。

自營商買超42.8億元，投信賣超4.41億元，外資及陸資買超164.52億元。

（中央社）

《盤後解析》台股牛氣沖天 不破10日線不看空

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，周三雖然爆量，但台股還是維持非常強勢的走勢，技術指標中KD開口收斂，但仍未出現死亡交叉，並且指數回檔也守穩在短期均線之上，比起去年11月30日當時放量突破4000億元的走勢佳。

因此，雖然今天量縮至本周新低量，但指數還持續墊高，收盤漲停家數再度擴大至50檔之上，櫃買指數也創波段新高，台股在資金持續簇擁下，仍有往上的機會。

基本面上，近期即將公布去年12月出口數據，觀察去年11月出口值為319.9億美元，衝上歷年單月次高，年增12％，延續5個月收紅，預估即將公布的去年12月在科技榮景帶動，加上進入東、西方節慶消費旺季，產業在半導體進階產能陸續開出。

預估去年第4季將「迎來史上最旺的第4季」，整體表現將超越主計總處預估的「937億美元、年增7.8％」之上，年增率寫下第6紅。預期近期短線若未見持續性回檔跌破10日線，台股仍是多方掌控的走勢。

（時報資訊 莊丙農）

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