1/7上市、櫃企業營運快報

今（元/7）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.宅經濟發酵，軸承大廠瑞穎工業不單2020年12月營收近1.8億元，創單月新高；第四季營收達5.89億元，也改寫單季新高；2020年營收18.8億元，締造歷史新高。瑞穎表示，2021年持續開發新市場及新客戶，營運目標是追求成長。

2.智易109年12月份合併自結營收為27.24億元月減少11.6%，較108年同期增加9.9%；累計109年合併自結營收為337.65億元，不僅連續第三年維持成長，更創下歷史新高。

公司指出，2020年營收較2019年增2.6%。智易109年第4季合併自結營收為91.22億元，較109年第3季減少4.5%，較108年第4季增加18%。

法人預估，智易去年因產品組合轉佳、越南廠生產效率提升，加上下半年起訂單明顯回溫，預估全年毛利率將會上升，有利於獲利，全年每股獲利可望站上8元大關。

3.晨暉生技(1271)送件申請上興櫃；大麥網路(股)公司(7600)將於今(110)年1月14日透過創櫃板辦理登錄前籌資認購。

晨暉生物科技成立於96年9月，主要產品為紅麴保健食品、益生菌保健食品等，董事長為李家榮，總經理為潘佳岳，目前股本為3.29億元，109年上半年合併營收為1.55億元，稅後盈餘為6542萬元，每股盈餘為2.1元。

大麥網路公司(以下簡稱大麥網路；產業類別：其他)主要業務為設計開發品牌數位化之會員管理及行銷系統。

大麥網路以科技方式協助各種實體品牌商實現移動互聯網之轉型，未來將持續開發以品牌經營會員及以行銷為核心概念之產品，提供廠商數位化系統工具協助其管理會員及行銷活動，以提高營收、優化效率、降低成本。目前已推出大麥智能票券系統、大麥智能餐飲系統等銷售與管理系統。

4.在興櫃掛牌的記憶體測試與修復廠芯測(6786)2020年全年營收年成長高達258.19%，近期也與祥碩(5269)簽約，雙方將合作POT新應用，進一步將POT邁向高階領域。

芯測去年12月營收為699.5萬元，年增加95.45%，2020年全年營收相較2019年大幅成長258.19%，主因為生態圈受到肯定且持續擴大。

5.IC載板廠景碩(3189)受惠ABF載板需求暢旺、BT載板需求轉強及漲價效益顯現，2020年12月合併營收改寫次高，帶動第四季合併營收續「雙升」至75.48億元、連2季改寫新高，使全年合併營收年增逾2成、同步改寫新高，表現符合預期。

6.測試大廠京元電(2449)受惠5G等晶片測試需求暢旺，降低測試機台產能轉換影響程度，2020年12月合併營收持續回升，使第四季營收僅小幅下滑，淡季表現有撐。累計全年合併營收年增達13.39％，以289.59億元順利改寫新高。

7.多媒體廠商訊連科技轉投資子公司玩美移動今天宣布完成C輪5000萬美元（約新台幣13.9億元）融資，由全球知名投資銀行高盛（Goldman Sachs）領投。

8.不銹鋼管板大廠允強（2034）砸下2,700萬美元、折合新台幣7.66億元，推動的土耳其投資案，開始建廠，預計2022年第一季起投產，規劃不銹鋼管單月產量1,500～1,800公噸，不銹鋼板單月產量2,500公噸。

允強表示，這是第一期投資案，完成投產後以內銷當地為主，接著是否繼續推動第二期投資案，則完全視第一期建廠及未來產銷情況而定。

9.華宏新技（8240）2020年12月份自結合併營收9.1億元，月減 2.47％、年增11.04％；第四季合併營收27.53億元，季減4.99％、年增5.37％。

累積全年合併營收約103億元，年營收突破百億元大關，創近5年來新高，年營收成長約5.09％。

10.永豐金證券在2020年最後一天順利取得第一批金管會核准經營『高資產客戶理財服務複委託業務』。

永豐金證券總經理江偉源表示，準備搶在農曆年前正式開辦，正式進軍高端客戶財富管理領域，初期投資產品以債券類及結構式商品為主力。

11.台翰（1336）今日公布2020年12月合併營收新台幣1.75億元，印表機/事務機傳統拉貨淡季，月減1.8％；累計2020年營收達新台幣19.05億元，年減率19％，但後疫情時代帶動印表機/事務機需求逐步增溫，貢獻台翰累計2020年下半年營收較上半年成長33.3％。

台翰分散客戶產業比重的策略，近期也傳新譜，公司攜手連接器廠宣德（5457）強強聯手策略合作，台翰成為宣德於東南亞產能規劃布局中主要的戰略夥伴，未來台翰將有機會憑著多年在模具設計、開發至塑膠射出成型一條龍整合的競爭優勢。

12.TPK-KY宸鴻（3673）7日公布2020年12月份自結合併營收為新台幣93.93億元，較前一月份增加12.0％，較去年同期減少9.6％。2020年第四季自結合併營收達新台幣254.90億元，較前一季減少22.4％，較去年同期減少31.0％，表現符合預期。

13.TrendForce旗下光電研究處表示，光達（LiDAR）應用市場定義包含先進駕駛輔助系統（ADAS）、自動駕駛（Autonomous Vehicle）、產業（Industry）、運輸（Delivery）與智慧城市（Smart City），針對上述領域預估2020年整體光達市場規模為6.82億美元，至2025年將成長至29.32億美元，年複合成長率為34％。

14.立隆（2472）公布12月合併營收為新台幣7.65 億元，創下歷年來新高紀錄，較上月成長3.53％，年增15.6％，累計2020年合併營收為新台幣78.25億元，年增6.43％。

立隆表示，12月一般來說為被動元件傳統的淡季加上存貨盤點會影響到12 月之營收，然立隆 12 營收呈現淡季不淡，12 營收較 11 月逆勢成長了3.53％，主要受惠於車用電子、5G 基地台、雲端等產品訂單持續增加。

15.博晟（6733）擬訂1月28日掛牌上櫃，此次新股現金增資公開承銷股數的80％採競價拍賣、競拍底價為24.14元；另20％則採公開申購，承銷價暫定為28元。

成立於2016年的博晟，以高階骨填補材料及膝關節軟骨修復相關高風險等級醫療器材為主要研發領域，產品組合包括一次性自體軟骨修補（RevoCart）、開放性脛骨骨折（BiG-001）、腰椎融合（BiG-006），並可擴充至多種部位、手術類別。

16.國光生(4142)2020年度自結營收共18.68億元，創歷史新高，年增43.8%，法人預估，2020年EPS可望挑戰3元。

展望2021年，國光生今年將取得多國四價流感疫苗藥證及子公司安特羅腸病毒疫苗藥證將到手，營收將維持成長趨勢，營收年增率有機會超過2成。

17.王品集團近期積極啟動旗下品牌轉型，繼「聚 北海道鍋物」，今天宣布2005年創立的日料品牌ikki藝奇轉型，今年目標業績有望成長30%到50%，力拚淨利率10%。

18.晶圓代工廠台積電股價再創新高，盤中一度達新台幣570元，終場收在565元，今年開紅盤以來4個交易日，股價大漲35元，市值增加9075億元，攀至14.65兆元。

台積電將於14日召開法人說明會，外資不僅紛紛調高台積電目標價，並連續9個交易日共買超台積電5萬6285張，卡位法說會行情意味濃厚，推升台積電股價連日走高。

19.金氧半場效電晶體（MOSFET）市場供應吃緊，業者紛紛醞釀調漲產品售價，全宇昕計劃第2季調漲產品價格5%至15%，力士也有意在第1季調漲產品售價。

20.半導體封測廠力成今年提高邏輯晶片封測業績比重，法人估最快下半年占比超過50%，有助提升毛利率，估今年整體業績挑戰首次突破新台幣800億元大關，年成長約5%到9%。

21.鈺齊-KY（9802）7日公布自結2020年12月合併營收14.7億元，月增64.62％、年增0.98％，創單月營收歷史新高；累計2020年合併營收113.46億元、年減11.66％，若以美元計價，僅年減7.53％，創同期營收次高。

22.國家住都中心今日舉行公辦都更「新北市板橋浮洲商業區公辦都更案」招商說明會，預估投資金額上看78億元，更可帶動板橋浮洲地區的商業發展。

23.彰銀(2801)主辦義大醫療8年期30億元聯貸案，已順利募集完成，今（7）日於義享天地舉行簽約儀式，由彰銀董事長凌忠嫄代表銀行團與義聯集團創辦人林義守簽約。此案因金融機構參貸踴躍，最終獲銀行團超額認購達166％。

24.旺宏(2337)2020年12月合併營收為33.06億元，月增9.9%，比前年同期增加24.2%。2020年全年合併營收達398.01億元，創新高，較2019年增加13.7%。

25.螺絲廠世豐(2065)2020年12月合併營收達2.54億元，訂單出貨動能強勁，帶動營收已連續五個月繳出歷史單月新高，且年增率達42.97%。2020年第四季、全年合併營收分別達6.93億元、22.54億元，同創歷史新高，分別較2019年同期成長62.05%、24.02%。

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