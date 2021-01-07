台積軋空手 外資狠加碼 台股突破15,200

台股昨日爆出逾4,300億元歷史天量，使不少散戶浮額嚇出場，加上美股對民主黨拜登將全面執政給予認同而大漲，道瓊指數周三飆高逾400點改寫新高激勵下，使護國神山台積電繼昨強拉尾盤後，今再度開高走高，極短線軋空手氣勢如虹，且外資也不手軟，持續加碼，致神山與大盤加權指數再度雙創歷史新頁。

台積電終場收565元，大漲16元，盤中最高點係570元，雙寫新高；大盤加權股價指數盤中最高點觸及15,270點，收盤則報15,214點，無論盤中高點或收盤指數，也都是新頁，單日漲點係230.87點，漲幅1.54%，成交3,381.32億元，就量價關係觀察，短多持續占上風仍審慎樂觀。

不過，周四仍有逆勢下挫的聯電、長榮航、華航、陽明、長榮、萬海、股王大立光及台玻等重量級集團股，最讓人跌破眼鏡。

航運股短線連續拉回，係漲多回吐，由於市場籌碼已凌亂，預期將進入中期區間整理格局。另外，股王大立光跌跌不休，也讓投資人「吐血」不已，在大盤頻創新高之際，大立光卻牽引玉晶光等光學族群持續下修，使持股者的帳上投資，赤字仍持續擴大。

周四站在多方的權值股，除台積電外，還有鴻海、國巨、聯發科、台達電、中鋼、國泰金、富邦金、元大金、中信金、兆豐金、南亞科、日月光投控、台塑四寶、亞泥、友達、群創、統一、和碩及第一金等。

值得注意者，係美國民主黨拜登在未來4年全面執政後，將大舉刺激太陽能等綠電及電動車發展，因此，相關概念股包括太極、碩禾、元晶、盈正、上緯投控、合勤控、廣錠、聯合再生、中興電、安集、研華、倉和與台達電等，加上幾近百檔等電動車供應鏈等波段輪動行情，值密切追蹤。

櫃買市場方面，極短線除航運股拉回整理下，餘生技、電子、紡纖、化學、電機、鋼鐵、營建及觀光等族群，都臉色紅潤，盤勢同樣開高走高，終場指數大漲1.01%，報186.13點，除收復昨日失土外，指數續改寫波段新高水準。單日成交723.54億元。

亞股方面，今與台股同步上漲者，包括澳洲、紐西蘭、日本、南韓、越南、泰國、新加坡、印尼、印度與大陸深滬兩市A股，顯示市場對拜登全面執政也給予掌聲。不過，香港與馬來西亞兩市場則暫報逆勢下挫。美股盤後電子盤方面，包括道瓊期等4大期指，目前也都是紅光滿面榮景。

業內人士指出，台股2,021年開紅盤後，僅4個交易日就頻改寫歷史新高，還創下歷史天量，指數並首度突破15,200點，加上新台幣升值趨勢無法擋，顯示市場資金氾濫，波段資金行情不宜看淡，尤其大盤指數的高檔空間，在護國神山還未找到「合理」天花板前，或仍暫勿預設立場，以免錯失大波段獲利契機。

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