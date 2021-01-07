航海王退場 太陽能大噴出 49檔陽光普照

台股今（7日）加權股價指數收盤報15,214.00點，漲230.87點，漲幅1.54％，成交量為3,381.31億。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計洋華 、佳凌、元勝國際、勤崴等49檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅5％以上的有50檔，前10名為洋華 (3622)、佳凌 (4976)、華上 (6289)、廣華-KY (1338)、台端 (3432)、立德 (3058)、晶心科 (6533)、中福 (1435)、懷特 (4108)、倉佑 (1568)以上皆漲停。

今日有8檔個股超過5％跌幅，跌幅前10名為陽明 (2609)、志信 (2611)以上跌停，另還有長榮 (2603)、富采 (3714)、四維航 (5608)、百一 (6152)、萬海 (2615)、中航 (2612)、正峰 (1538)、嘉威 (3557)。

上市成交量前10名個股長榮 (2603)、群創 (3481)、友達 (2409)、聯電 (2303)、華邦電 (2344)、鴻海 (2317)、廣宇 (2328)、萬海 (2615)、中鴻 (2014)、華航 (2610)

上櫃有55檔5％以上漲幅，漲幅前10名的個股元勝國際 (4419)、勤崴 (6516)、廣錠 (6441)、同致 (3552)、祺驊 (1593)、光洋科 (1785)、大世科 (8099)、欣技 (6160)、精星 (8183)、中探針 (6217)以上皆漲停。

今日上櫃有9檔股票有5％以上的跌幅，跌幅前10名有凱鈺 (5468)、宏易創新 (4530)以上跌停，另還有久陽 (5011)、地心引力 (3629)、沛亨 (6291)、達輝-KY (5276)、通訊-KY (6404)、威潤 (6465)、元隆 (6287)、普誠 (6129)

上櫃成交量前10名為光洋科 (1785)、精材 (3374)、宏遠證 (6015)、康和證 (6016)、茂迪 (6244)、均豪 (5443)、福邦證 (6026)、建錩 (5014)、同致 (3552)、穩懋 (3105)。

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