盤中│台積電再踏高 萬五捲土重來

在台積電（2330）股價創史上新高，鴻海（2317）走揚，面板股及金融股今天回神等帶動下，指數重回15000點之上，預估今天成交金額約3500億元。

分析師指出，昨天台股爆出史上最大量，整體高低點價差高達360點，顯示大盤高檔多空對決相對激烈。昨天收盤帶大量出現黑K，但也留下146點下影線，指數僅小跌作收；另一方面，KD開口雖然收斂，但仍未出現死亡交叉，配合昨天觸及5日均線急踩煞車，顯示多方氣勢強勁，大盤不會因一次爆量就結束這波大多頭行情。

今天盤中觀察，台積電依舊是指標，量能也在今天回到今年開盤前兩個交易日的均量，盤面維持類股健康輪動格局，在後續量縮止穩後，若5日線未跌破，大盤仍有機會再走高，但也需留意再爆出天量的可能，屆時就還要再觀察盤勢的變化。

雖然即將公布去年12月營收，不過，大多已經反映在股價表現上，目前先掌握第1季還有作夢行情，以目前的多頭氣勢來看，基期低、有漲價題材的個股還有出頭機會。整體而言，雖然指數尚未出現明顯回檔訊號，但追價上應該要站在謹慎態度。

（時報資訊 莊丙農）

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