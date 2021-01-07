1/7盤中焦點股 重點摘要

今（元/7）日熱門焦點股如下：

（1）義隆(2458)受惠疫情帶動的居家辦公、遠距教學風潮，NB市場需求大好，帶動義隆2020年全年合併營創下歷史新高，義隆今股價開高震盪，盤中上漲約4%，股價最高達157元。

義隆去年12月營收16.84億元、年增加98.8%，寫下單月歷史次高；累計2020年全年合併營收達151億元、年增率59.2%，創下歷史新高。

義隆去年營運大爆發，自去年第二季起受到全年疫情帶動的居家辦公、遠距教學的風潮，NB市場需求大好，帶動義隆營運水漲船高。展望2021年，義隆先前就表示，目前客戶端接到的訊息，整個需求還是正面，從ODM、品牌客戶都維持正向看法，到年底都有明確的增加的量，今年第一季現在看起來不錯、第二季也不錯。

不僅如此，目前新冠肺炎在全球再度延燒，大量採購商用筆電和Chromebook的趨勢恐將延續到至少今年上半年，尤其義隆在Chromebook具有產業領導力，市占率高，有利於義隆後續接單力道。

面對晶圓產能大缺，義隆也持續努力爭取，現在還有空間要努力，現階段整個看起來還好，但仍沒辦法完全滿足客戶需求。（時報資訊 王逸芯）

（2）受惠於蘋果iPhone新機銷售不錯，臻鼎-KY(4958)去年第4季合併營收551.89億元及2020年合併營收1312.69億元，同步創下歷史新高，由於去年第1季逢大陸新冠肺炎疫情大爆發延後復工，臻鼎-KY預估，今年第1季營運將優於去年同期。

臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，今年因有Mini LED等許多新產品開始出貨，各產品都會成長，是很好的一年，今天早盤股價開高。

全球第一大PCB廠—臻鼎-KY在沈慶芳落實致力提供客戶一站式購足(One ZDT)的多元產品服務，為客戶創造全方位解決方案策略下，產品線由軟板逐步拓展至硬板、軟硬結合板、HDI、類載板、汽車板及COF等，目前SLP無論是良率或營收都是全球第一大。

HDI在2019年已進步到第七名，高階軟板LCP早就在做，現在量很大，IC載板因只有一個廠亦處於滿載，營收貢獻相對有限，至於Mini LED產品已經就緒，可望對今年營收貢獻很大。

蘋果iPhone新機上市後銷售不錯，讓臻鼎-KY迎來遲到的旺季，臻鼎—KY去年12月合併營收為190.35億元，年成長68.77%，累計去年第4季合併營收為551.89億元，季增72.06%，創下單季歷史新高，2020年合併營收1312.69億元，年成長9.19%，創下歷年新高。

臻鼎-KY於去年11月4日正式增資換股合併先豐通訊，成為臻鼎-KY持股100%子公司，目前臻鼎-KY已全面介入先豐進行調整，希望今年開始有好的結果。

目前臻鼎-KY大陸淮安、深圳及秦皇島三大廠區已無建新廠房空間，臻鼎-KY於去年7月3日取得淮安第三園區21公頃土地，並於去年12月動工，未來第三園區將以生產高階HDI、M-SAP及Anylayer為主。

由於秦皇島廠區IC載板廠產能已滿，臻鼎-KY計畫在深圳第二廠區附近再增建一座IC載板廠；至於印度廠目前是試產階段如期進行，並進行客戶認證中，預計今年第1季加入生產階段，未來將以軟板後段模組為主。（時報資訊 張漢綺）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：昨外資、投信續買超，加上昨夜ADR連漲五天再創新高，今早股價再寫559元新天價。

2.世紀鋼(9958)：產業面向好，惟短線股價跌多，今早多頭回神、彈升逾3%。

3.第一銅(2009)：期銅連3漲、升至8年高點，加上外資連日買超，帶動今早股價漲逾3%，惟高檔賣壓沉重，盤中翻黑。

4.中鴻(2014)：昨遭三大法人轉賣超11971張，衝擊早盤股價跌近3.5%，回防5日線。

5.怡利電(2497)：上月營收年增36.41%，昨獲外資回補310張，今早挾量攻上漲停。

6.車王電(1533)：昨外資轉買超，加上上月營收年增169.88%，今早股價跳空漲停41.65元。

7.為升(2231)：上月營收年增轉正成長20.74%，今早量增價漲逾5.5%慶歡。

8.鈊象(3293)：上月合併營收年增41.25%，今早股價漲逾4%，收復5日線。

9.穩懋(3105)：匯率傷毛利率，降財測示警，早盤下挫近5%，5日線告失。

10.義隆(2458)：上月營收歷史次高，全年登頂，股價帶量走揚逾2%。

11.達能(3686)：太陽能迴光返照，晨盤反彈衝上漲停價，突破5日、10日、月線。

12.天鈺(4961)：甩注意股陰霾，去年11月每股盈餘1.03元，早盤挾量彈漲近4。

13.陽明(2609)：上月營收年減2.49%，股價續作修正，重跌至25.95元之跌停板。

14.淳安(6283)：車用題材正夯，今早成功突破前高，漲幅超過4%，創2018年10月以來新高價。

15.志聖(2467)：12月營收創歷史第三高，2021年營收、獲利看增，多方發威跳漲停。

16.康舒(6282)：看好智慧電錶、綠色經濟新興事業放量助攻業績，早盤跳漲約5%。

17.日勝生(2547)：看好銀髮宅銷售表現，買盤支撐股價，今早走高2%穩於短均之上。

18.同致(3552)：車電市場好光景，無懼三大法人調節，強勢攻高半根漲停板。

19.欣技(6160)：外資昨回補，早盤多頭續強，拉出第3根漲停，改寫前高。

20.大亞(1609)：民主黨拿下喬州兩席，意味拜登將全面執政，綠能概念拍手，早盤漲逾2%。

21.美利達(9914)：自行車需求續熱，今年獲利有望戰新高，早盤漲逾2%。

22.宏遠證(6015)：外資昨大幅回補，近期股價步步高，早盤放量漲逾4%。

23.亞德客-KY(1590)：去年12月營收創單月新高，訂單看至今年底，早盤漲逾7%，榮登台股7千金。

24.群創(3481)：面板大漲，雙虎Q1料賺逾百億，晨盤彈升2%，拚返5日線。

25.高端疫苗(6547)：新冠疫苗二期臨床正式啟動，產能已就緒，今聞訊大漲5%，重返百元俱樂部。

26.碩禾(3691)：拜登將就任，太陽能股掀慶祝行情，獲外資連4買力挺，晨盤急拉漲停，站回5日線及200元。

27.均豪(5443)：近期股價一路攀高，昨獲外資及自營商翻多買超共1498張，晨盤續揚5%，觸及50元及逾10年高峰。

28.茂迪(6244)：買盤回籠，太陽能族群集體發熱，今放量勁彈7%，一舉收復各短均線。

29.懷特(4108)：旗下新藥開發今年火力全開，投入新冠肺炎治療，激勵晨盤火速攻頂，攻克半年線。

(時報資訊)

（4）以手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」布局全球連鎖業務的聯發國際餐飲（2756）今在興櫃初登場，甫開市暫報145元，早盤最高價一度觸及172元，迄上午9：20的市價仍暫報155元，大漲17.42%，蜜月行情穩健。

公司於12月25日申請登錄興櫃股票，在今掛牌興櫃買賣，每股掛牌參考價132元，產業別是觀光業。

根據櫃買中心資料顯示，聯發國際成立於民國93年2月間，董事長為鄭凱隆，主要經營業務是經營連鎖餐飲品牌，送件時資本額為1億3,125萬元。

聯發國際2019年業績，營收9億8,815萬元，稅前盈餘1億5,399萬元，每股盈餘9.89元。自結2020年前11月營收5億8,069萬元，稅後盈餘1,834萬元，每股盈餘1.40元。（工商時報 林燦澤）

（5）台積電美國存託憑證（ADR）持續攀高，達115.61美元，再創歷史新高，帶動台積電今天股價同步走高，盤中一度觸及570元，同創新天價，市值持續攀高將挑戰15兆元。

台積電將於14日召開法人說明會，法人多看好台積電可望釋出正面訊息，不僅第1季營運表現可望淡季不淡，且今年營運將可延續成長趨勢，業績再創歷史新高。

法人並預期，台積電有機會接獲全球晶片龍頭英特爾（Intel）委外代工訂單，全球晶圓代工龍頭地位穩固，未來幾年營運將可維持穩健成長。

據統計，外資連續9個交易日共買超台積電5萬6285張，即便6日台股劇烈震盪，盤中指數一度重挫163.03點，終場收跌16.9點，外資依然買超台積電5150張，卡位法說會行情意味濃厚。

台積電ADR連日走高，6日攀高至115.61美元，收漲2.84美元，漲幅2.52%，折台股656.82元，再創歷史新高。台積電今天股價同步走高，盤中最高點達新台幣570元，大漲16元，市值直逼15兆元，貢獻大盤指數約百點。

台積電今年來股價漲29元，漲幅約5.47%，市值增加7519億元。創辦人張忠謀退休時持有台積電1.25億股，他在退休後若未賣股，今年持股市值增加36.25億元，持股總市值近700億元。

台積電董事長劉德音持有台積電1291萬3114股，持股市值72.18億元。總裁魏哲家持有台積電717萬9207股，持股市值40.13億元。台積電大股東行政院國家發展基金管理會持股16.537億股，持股市值攀高至9244億元。（中央社）

（6）氣溫急凍就是發熱衣、羽絨衣等銷售商機，台股相關紡織股有廣越(4438)、遠東新(1402)、南紡(1440)、力麗(1444)、嘉裕(1417)、新紡(1419)、新纖(1409)、儒鴻(1476)、聚陽(1477)、光隆(8916)等，紡織族群中「抗寒概念股」，首季業績可望暖烘烘。

遠東新是從2011年，進口日本EKS發熱纖維，生產發熱衣在台販賣；後來集團推出升級版「FET重發熱衣」，在2013年，研發出自己的發熱纖維原料、設計，推出一條龍製造的產品。

力麗集團旗下的力寶龍的抗寒產品有「遠紅外線奈米纖維」、尼龍快熱纖維；三洋紡則是使用PP夢纖維（Dream Fel）發展保暖內衣。

新纖亦有多款功能性衣著纖維材料，包括:海藻纖維SeaCell，smartcel sensitive纖維素可染抗菌纖維，Clima相位轉換調溫纖維，Cell Solution SKIN CARE–維他命E纖維，天竹纖維。

另有麻漿再生纖維，大豆蛋白纖維，牛奶蛋白纖維，銀纖維，Safewell-Cu銅元素抗菌複合纖維，Polypropylene–聚丙烯(PP)纖維，異型斷面黏膠纖維(扁平&Y型)，扁平毛海黏膠纖維(Mohair Like)，高吸水及特殊處理黏膠纖維，醫療等級黏膠纖維等。

新纖去年底公告斥資14.93億元買進南港共1265.66坪土地，預作未來企業總部規劃。新纖日前也才處分桃園青埔土地共1419.59坪，入帳12億元，獲利2.5億元，貢獻第四季每股盈餘約逾0.15元，時隔近兩個月再購入南港土地，初步規劃將興建為企業總部。

新纖旗下亦有全資持股的不動產開發公司新星興業，去年指標商辦建案新星興業仁愛大樓甫完工啟用。（時報資訊 任珮云）

（7）投資人看見利多滿滿，持續追捧比特幣，使其價格不斷創高。台北時間早上8點左右，比特幣價格再登天價，飆至3萬6800美元，漲幅達7%以上。

不過挖礦概念似乎感到利多出盡，今(7)日早盤股價淡定，映泰(2399)、麗臺(2465)一度摔下平盤，目前分別小漲1.2%、0.5%。承啟(2425)表現相對突出，早盤觸及30元關口，目前小漲0.8%。

股價疲軟的則有，青雲(5386)雖受外資青睞，股價卻不領情，此前已拉出2根跌停，今早盤跌幅一度擴大至6%，目前有所收斂，跌逾2%。撼訊(6150)早盤小幅開高後，於9點40分左右急速下挫，目前跌幅約4.9%。

不過，被投顧公司視為內行看門道，真正的挖礦概念股創意（3443）仍持續震盪走高，周四迄上午10：55已大漲6.43%，報397.5元，似有挑戰400元俱樂部企圖心，值持續追 蹤。

雖說目前比特幣漲勢凌厲，但往年卻曾出現大跌走勢，2018年2月初跌逾51%，市值瞬間蒸發10多億美元。有鑑於此，不少投資人有所忌憚，認為此次比特幣登上天價後，不排除未來比特幣可能面臨長達1年的弱勢。（時報資訊 廖小蕎）

（8）台股7日開盤上漲76.39點，開15,059.52點，加權指數重返「萬五」關卡。而根據外媒報導，美國喬治亞州5日舉行的聯邦參議員決選，確定由民主黨候選人華諾克（Raphael Warnock）、奧索夫（Jon Ossoff）雙雙出線。

意味準總統拜登將可完全執政，帶動相關節能族群接棒主流位置。碩禾（3691）、國碩（2406）連袂漲停，達能（3686）、元晶（6443）亦一度觸及漲停板。

美國民主黨拿下參議院完全執政，美政壇掀藍色浪潮，激勵美股道瓊指數創新高。而在台股方面，亦帶動部分「民主黨完全執政受惠股」出頭，在民主黨成功拿下國會兩院後，預期能更容易推動相關綠能政策。

即拜登所提出的2兆美元清潔能源計畫，可望為再生能源股提供支撐，台股節能族群7日群起上攻；此外，拜登亦推動7千億美元基礎建設計畫，包括塑化、鋼鐵等基礎建設題材股，亦同步受惠。（工商時報 鄭郁平）

（9）新天地（8940）受疫情影響，2020年前三季每股虧損2.08元；不過，新天地自結10月單月EPS達0.44元，不僅第四季轉盈有望，以及進入2021年第一季喜迎尾牙春酒旺季，業績可望逐季回溫，今日早盤股價最高上漲約4％。

全台飯店餐飲產業2020年受到疫情衝擊，導致春酒、婚宴及宴會訂單紛紛取消及遞延，新天地2020年前三季營收大受影響，稅後淨損1.4億元，每股淨損2.08元。

不過，隨著國內疫情趨穩、防疫措施鬆綁，婚宴及宴會訂單逐步回溫，新天地整體營運於2020年第二季落底、第三季起谷底回溫、第四季業績轉強，2020年整體合併營收10.17億元，年減逾33％。

新天地2020年自10月起營運出現轉機，自結10月EPS達0.44元；前10月每股淨損縮減至1.64元。

法人認為，2020年第四季進入尾牙聚餐旺季，加上婚宴遞延效應於第四季發酵，有助於帶動新天地營運好轉，第四季獲利可期，2020年虧損金額可望明顯縮減。（工商時報 曾麗芳）