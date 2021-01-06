勝過神山！散戶抱低調王牌 3天賺1月薪水

市場關注2021年電動車產業發展，外資相當看好台達電前景，包括先前給出台灣IC設計大廠聯發科千元目標價的研究機構Aletheia，給予「買進」投資評等與400元推測合理股價，在法人買盤力道強勁下，短短3個交易日每張台達電大漲超過3萬元，等於是用不到台積電一半的價格也能賺1個月薪水入袋。

財信傳媒董事長謝金河去年表示，2020年最大亮點，一個是台達電，一個是聯電。市值排在聯電前面的台達電透過轉型與整合，看起來2020年有賺一個股本的潛力，也許有一天市值會超越鴻海，台達電默默躍升，算是台股低調的王牌。

台達電在2020年封關日收盤價達264.5元，2020年漲幅超過77%，市值也排在台積電、聯發科、鴻海、台塑化以及中華電之後，成為全台股第6大權值股。隨著台股2021年開出紅盤，甚至一度攻上1萬5大關，短短3個交易日就上漲33.5元、來到298元，漲幅達到12%以上。

相較之下，台積電股價目前已經來到500元以上，這3個交易日也是上漲22元或超過4%，股價來到549元，超過台達電股價的1.8倍。

Aletheia研究報告指出，台達電憑藉2大優勢，切入電動車市場。第一，台達電於電源電子領域有40年經驗，從電信、網路、資料中心、電動車，到主流電子消費性產品，一應俱全；第二，台達電很早在2009年首款油電混合車問世時，就切入電動車相關領域，長期以來，與一線汽車OEM大廠多有合作。

如今電動車產業如火如荼發展，台達電利用與歐美OEM大廠關係密切，是該公司在電動車領域發展的絕佳優勢，其電動車事業2023年營收將是2020年4倍，未來電動車部門有機會成為該公司最大的業務。

（中時新聞網 呂承哲）