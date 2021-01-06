1/7盤前掃描》元月行情泡湯？名師喊免驚
台股6日因盤中獲利賣壓陸續引爆，上市成交值爆出4,386.56億元歷史天量。元月行情是否還能如期展現？四大名師這麼說……
工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
天量後… 四大名師點明燈
市場焦點放在美國喬治亞州的選舉上，引發法人6日盤中提前獲利了結，加上短線外資回補過急導致股價揚角過大…閱讀全文
貨櫃航運跌 澳洲線開第一槍
澳洲線本周每箱運價下跌約150美元，出現此波貨櫃航運運價飆漲以來，首度較大下跌案例…閱讀全文
比特幣飆破3.5萬美元
當紅的比特幣具備日後在替代貨幣領域與黃金較勁的潛力，但條件是該加密貨幣價格必須減少波動…閱讀全文
美股︱川普粉暴動 藍色浪潮助道指飆新高
市場擔憂藍色浪潮將不利科技巨頭前景，拖累五大尖牙股FAANG股價滑落，那斯達克指數收盤下跌…閱讀全文
面板大漲 雙虎Q1料賺逾百億
2020年監視器揮別過去幾年衰退的狀況，出貨大幅成長7％，品牌廠看好上半年宅經濟需求持續…閱讀全文
軟板雙雄吃蘋果 去年業績登頂
因為持續有新產品、新產能開出，像是汽車板、IC載板、Mini LED、HDI、類載板等等，樂觀看待2021也會是很好的一年…閱讀全文
外資狂砍股王憔悴 光學雙雄落難
大立光受制於鏡頭規格提升有限，在下半年新iPhone的市占率也可能降低，壓抑單位售價，就算華為分割出新榮耀品牌…閱讀全文