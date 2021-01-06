1月6日一分鐘強弱勢股
1月6日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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廣宇(2328)
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10
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集團行情旺，股價連3日跳空躍漲停；切入車用、醫療產品
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志聖(2467)
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9.97
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成交量翻逾8倍增加，買盤簇擁拉長紅，股價衝破橫盤整理
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九齊(6494)
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9.92
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上月營收年增94%，早盤跳空直奔漲停，再寫波段新高
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富采(3714)
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9.9
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上市首日氣勢如虹，市場對藍光LED前景賦予高度期待
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健椿(4561)
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9.9
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上月營收1.21億元，年增71.52%，股價登逾2年高價
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明泰(3380)
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9.89
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去年12月營收年增1倍，股價連2日漲停，登逾10年高
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立敦(6175)
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9.89
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成交量翻逾3倍增加，推升股價突破整理，叩40元關卡
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中探針(6217)
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9.87
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車用商機爆發，電動車概念股輪漲，被市場視為關鍵上游
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嘉澤(3533)
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9.82
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伺服器市場回溫，帶動供應鏈營運，外資喊目標價6字頭
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耀登(3138)
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9.76
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去年獲利看佳，買盤狂熱追捧，股價連5日漲停，續創新高
製表：方歆婷
1月6日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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陽明(2609)
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10
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短線漲多，股價震盪加劇而拉回，長黑K棒摜破5日線
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金麗科(3228)
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10
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遭列警示股；外資回補意味偏低，股價向月線求支撐
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青雲(5386)
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9.98
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比特幣價格波動加劇，概念股隨之震盪，股價苦吞長黑K
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互動(6486)
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9.95
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去年12月營收月減38.9％、年減14.3％；外資連２賣
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艾笛森(3591)
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9.91
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遭列注意股；去年11月獲利300萬元、EPS為0.03元
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光鋐(4956)
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9.82
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LED族群成員籌設投控掛牌，資金磁吸效應下遭賣盤壓回
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撼訊(6150)
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9.72
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比特幣波動劇烈，概念股行情震盪，股價連6日收黑K
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宏齊(6168)
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9.52
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Mini LED題材續航力不足，股價漲多回檔、向5日線靠攏
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鈦昇(8027)
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9.47
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外資近日調節、連3日累積賣超782張；長黑K摜破短均
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力鵬(1447)
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9.46
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賣壓出籠，外資連3賣、最多更破萬張，累積逾1.7萬張
製表：方歆婷
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