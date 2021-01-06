1月6日一分鐘強弱勢股

1月6日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

廣宇(2328)

10

集團行情旺，股價連3日跳空躍漲停；切入車用、醫療產品

志聖(2467)

9.97

成交量翻逾8倍增加，買盤簇擁拉長紅，股價衝破橫盤整理

九齊(6494)

9.92

上月營收年增94%，早盤跳空直奔漲停，再寫波段新高

富采(3714)

9.9

上市首日氣勢如虹，市場對藍光LED前景賦予高度期待

健椿(4561)

9.9

上月營收1.21億元，年增71.52%，股價登逾2年高價

明泰(3380)

9.89

去年12月營收年增1倍，股價連2日漲停，登逾10年高

立敦(6175)

9.89

成交量翻逾3倍增加，推升股價突破整理，叩40元關卡

中探針(6217)

9.87

車用商機爆發，電動車概念股輪漲，被市場視為關鍵上游

嘉澤(3533)

9.82

伺服器市場回溫，帶動供應鏈營運，外資喊目標價6字頭

耀登(3138)

9.76

去年獲利看佳，買盤狂熱追捧，股價連5日漲停，續創新高

製表：方歆婷

1月6日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

陽明(2609)

 10

短線漲多，股價震盪加劇而拉回，長黑K棒摜破5日線

金麗科(3228)

 10

遭列警示股；外資回補意味偏低，股價向月線求支撐

青雲(5386)

 9.98

比特幣價格波動加劇，概念股隨之震盪，股價苦吞長黑K

互動(6486)

 9.95

去年12月營收月減38.9％、年減14.3％；外資連２賣

艾笛森(3591)

 9.91

遭列注意股；去年11月獲利300萬元、EPS為0.03元

光鋐(4956)

 9.82

LED族群成員籌設投控掛牌，資金磁吸效應下遭賣盤壓回

撼訊(6150)

 9.72

比特幣波動劇烈，概念股行情震盪，股價連6日收黑K

宏齊(6168)

 9.52

Mini LED題材續航力不足，股價漲多回檔、向5日線靠攏

鈦昇(8027)

 9.47

外資近日調節、連3日累積賣超782張；長黑K摜破短均

力鵬(1447)

 9.46

賣壓出籠，外資連3賣、最多更破萬張，累積逾1.7萬張

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組