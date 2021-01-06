科技股投資明燈 富邦證：聚焦三大族群

台灣科技產業結構轉型，由低附加價值的硬體代工轉型成為高毛利率的半導體與電子零組件供應鏈，帶動台灣經濟與台股在新冠疫情後的快速成長，隨著電動車與5G對於半導體及各種電子零組件的規格與數量升級需求，預料將會推升台灣電子科技半導體及零組件產業的後續表現。

富邦證券表示，電動車與5G行動通訊將是未來幾年科技產業成長的主要動能，2021年的科技股投資方向，將以電動車、半導體及5G為市場主流，看好這三大族群的未來發展空間，投資人可以特別留意承接佈局的時機。

富邦證指出，隨著歐洲、日本這些汽車大廠的加入，電動車的市場的確是會蓬勃發展，根據市場預測，2025年全球純電動車出貨量將由2020年的200餘萬輛倍數增加至850萬輛，2030年達到2,600萬輛，2040年進一步推升到5,400萬輛，呈現高速成長的態勢，讓電動車成為未來十年的大趨勢。

其中，電池與充電系統占電動車整車成本達到40％，不過隨著電池成本的持續下降，這個比重也會持續降低。另外動力系統則是由電動馬達、傳動系統與電控系統所組成，這個部份大概占了15％；車電部份隨著電動車搭載自駕系統及越來越多的車載娛樂電子裝置及控制系統，車內電流與電壓的大幅增加，會對於汽車所使用的車用電子產生質與量的雙重規格升級的需求提升。

從車用電腦所使用的半導體晶片、各式感測模組/元件，還有被動元件、二極體乃至車用PCB及高壓線束等零組件，都會隨之受惠；最後與傳統燃油車大致相同的是車身部份。台灣科技業主要受惠的將會是在電池、動力及車電這三大系統。

而原先預計在2020年快速成長的5G基礎建設，受到新冠疫情及美中科技戰抵制華為5G的影響，使得5G的基礎建設受到延遲。不過預期2021年5G的基礎建設就會跟上進度，逐漸滿足高速寬頻的基本需求。然而要達到超低延遲及大規模連網這兩項功能，仍需要再耗時兩到三年佈建更完備的基地台基礎建設。

另外，根據研調機構預測，2021年全球5G手機市場滲透率將達到四成，因此5G手機出貨量將由2020年的2億支快速增加至5-6億支，由於5G手機相較4G手機，所使用的各項電子元件的數量與規格都有顯著的提升，因此5G所帶來的科技業成長動能，其實才剛開始啟動而已。

富邦證表示，以台積電為首的台灣半導體產業，從IC設計到晶圓代工、封測及半導體設備，已構建一完整的半導體供應鏈生態系。隨著電動車、5G行動通訊與智慧物聯網（AIOT）等新興科技應用的發展，對於半導體零組件的規格升級需求不斷增加，加上美中科技對抗，加速全球科技產業發展及供應鏈重組，台灣的半導體產業得到絕佳的發展機會。

台灣半導體產值從2019年的2.6兆新台幣，2020年產值一舉突破3兆元，2021年仍將維持穩定成長，半導體產業的榮景對於相關的產業供應鏈將有很大的幫助。整體半導體產業占台灣的出口比重也持續上升，對台灣經濟的重要性不言可喻，也讓台灣的出口產業做到質量升級的提升與改變。

富邦證券表示，2021年台灣在電動車、5G這兩大產業趨勢的帶動下，相關的零組件供應鏈都有龐大的商機。再加上電動車與5G所帶動的龐大半導體需求，更讓台灣完整的半導體供應鏈得到更大的表現空間，雖然電動車、5G和半導體股票在2020年都累積了相當大的漲幅，短線雖然有修正急漲乖離過大的風險，不過就中長期的趨勢來看，這三個族群的長線成長動能仍然相當堅實，值得投資人持續關注。

富邦證券看好台灣半導體產業受惠四大商機，未來成長動能仍將持續。圖／富邦證券提供

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