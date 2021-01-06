台股爆天量 散戶嚇死 專家11字斷言後市

台積電今（6日）飆上555元新天價，帶動台股一度攻上15,197點新高紀錄，但盤中賣壓殺出，指數上沖下洗、高低震盪落差逾300點，爆出超過4,300億史上天量，終場萬五大關失守。分析師指出，若投資人是技術分析的遵從者，一定會被今天行情嚇飛，從去年以來，大盤多次出現「創高爆量長黑K」，但台股天量後必有天價可期，目前任何技術面、籌碼面等因素都難以阻擋資金狂潮，只要資金還在，行情就無所不在。

台股今日上沖下洗，雖然台積電、台達電、聯電等維持紅盤，但因股王大立光和航運族群淪殺盤重心，加上當沖賣壓出籠，加權指數盤中出現3波下殺，高低震盪達360點，終場下跌16.9點，收14,983.13點，失守萬五大關，成交值更爆出4,342億元史上最大量。

台股成交值創新紀錄，三大法人也同步提款，外資終結連四買，賣超1.29 億元；投信轉賣超 3.61 億元；自營商轉賣超 84.47 億元，三大法人合計賣超 89.56 億元。

摩爾投顧分析師林鈺凱指出，今天這種上沖下洗的爆量行情，會讓許多技術分析派的投資人嚇傻，尤其「高檔爆量長黑K」完完全全就是多轉空的標準型態，但過去投資人可以用技術分析看待台股，今年可不行。

他分析，從去年4月以來，台股已經出現多次「創高爆量長黑K」，但天量後就出現天價。這種情節，與2009年有異曲同工之妙，2009年台股也是屢屢出現技術面敗象，最後僅靠著QE1，就展開漲幅高達90%的「無基之彈」，更何況現在有強大基本面作為支撐，且資金寬鬆規模更是前所未有。

林鈺凱強調，現在技術面沒有任何道理，完完全全就是資金掌控行情，只要資金還在，行情就無所不在。

另有法人看法相對保守，認為台股已連續3天爆大量，建議投資人可以先減碼，持股比例降至5成以下，出現超過4千億大量並非好事，提防法人、大戶趁行情震盪出貨，建議投資人勿追高、宜謹慎操作。

（中時新聞網 吳美觀）

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