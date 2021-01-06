航運墜深海 27檔逆流而上

台股今（6日）加權股價指數收盤報14,983.13點，跌16.9點，跌幅0.11％，成交量為4,342.14億。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計廣宇、志聖、泰谷、辣椒等27檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅5％以上的有20檔，前10名為廣宇（2328）、志聖（2467）、富采（3714）、明泰（3380）、嘉澤（3533）、華上（6289）、志信（2611）、耀登（3138）、愛普（6531）、偉聯（9912），除了愛普外，以上皆漲停。

今日有45檔個股超過6％跌幅，跌幅前10名為陽明（2609）、時碩工業（4566）、艾笛森（3591）、光 鋐（4956）以上4檔為跌停，其餘還有宏齊（6168）、力鵬（1447）、新纖（1409）、英利-KY（2239）、晶相光（3530）、光鼎（6226）

上市成交量前10名個股長榮（2603）、群創（3481）、聯電（2303）、友達（2409）、鴻海（2317）、華邦電（2344）、中鴻（2014）、廣宇（2328）、中石化（1314）、欣興（3037）。

上櫃有27檔5％以上漲幅，漲幅前10名的個股泰谷（3339）、辣椒（4946）、巨虹（8084）、華義（3086）、昇益（5455）、其陽（3564）、均華（6640）、實威（8416）、九齊（6494）、陞達科技（4945），以上皆漲停。

今日上櫃有18檔股票有7％以上的跌幅，跌幅前10名有金麗科（3228）、杭特（3297）、青雲（5386）、互動（6486）、宏易創新（4530）、勝昱（4304）、新復興（4909）、地心引力（3629）、華容（5328）、撼訊（6150），以上皆跌停。

上櫃成交量前10名為精材（3374）、宏遠證（6015）、均豪（5443）、康和證（6016）、同致（3552）、金居（8358）、漢磊（3707）、立敦（6175）、中美晶（5483）、合晶（6182）。

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