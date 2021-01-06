上市、櫃企業營運快報

今（元/6）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.精密主軸大廠健椿工業因大陸市場成長，客戶年底提前備貨，拉貨力道強勁，營運報佳音。

2020年12月營收近，攀單月營收史上新高；第四季營收達3.29億餘元，改寫單季營收新高，2020年累計營收9.53億餘元，創年度營收次高，訂單能見度看到2021年第二季。

2.凱美電機(2375)因各產品同步成長，109年12月合併營收為4.3億元，創下單月歷史次高，凱美與奇力新董事會通過以現金為對價之子公司股權轉讓案，凱美取得奇力新子公司—旺詮公司100%股權，預計1月底完成交割程序。

凱美取得旺詮後，產品線將從鋁電容延伸至晶片電阻，生產據點也可擴大至馬來西亞，未來更將聚焦核心技術研發及高附加價值產品開發，提供客戶全方位零組件解決方案。

3.櫃買中心6日表示，預計於110年1月11日召開上櫃審議委員會，審議西北臺慶科技公司（3357）申請上櫃案。

西北臺慶科技公司108年度之合併營業收入為33億5,191萬元，稅後淨利為4億3,941萬元，每股盈餘為4.77元。109年前三季之合併營業收入為32億6,986萬元，稅後淨利為5億6,008萬元，每股盈餘為6.10元。

4.金管會將對銀行業進行壓力測試，因傳出未過關恐影響現金股利發放，使金融股近期股價欲振乏力。

對此，銀行局長莊琇媛澄清，壓力測試未過關的銀行可透過4項措施改善，強調不會通案限制配息，對於需改善個案亦不會僅以限制配息為唯一措施。

5.仲琦109年12月自結合併營收為12.66億元，較108年同期成長42%，亦較去年11月成長2%，再創109年新高；累計109全年度自結合併營收為102.8億元，連續三年合併營收突破100億元。

6.鮮活-KY(1256)因2020年農曆春節假期落在1月下旬，經銷商提前2019年12月啟動備貨，而2021年農曆春節假期則在2月中旬，2020年12月相對較無備貨效應，因此12月合併營收為新台幣2.91億元，年減率0.75％，全年度合併營收34.8億元，為歷史次高，年減幅1.15％。

7.京城銀(2809)2020年營運表現持穩高檔，帶動第四季稅後淨利「雙升」至18.06億元、每股盈餘（EPS）1.61元，雙創歷史次高。累計全年稅後淨利54.9億元、年增達61.51％，亦創僅次於2017年的歷史次高，每股盈餘（EPS）4.9元則創歷史新高。

8.亞德客-KY(1590)公布去年12月營收，由於市場需求復甦比原先預期佳，加上公司市場佔有率持續提升，12月接單金額創單月歷史新高，單月營收達19.78億元，年增32％。

第4季營收達53.9億元，也突破去年第2季表現，再創史上單季新高。2020年不受疫情衝擊，全年營收創高，達191.03億元，年增20％。

9.西門子歌美颯與金屬中心6日發表聯合新聞稿，西門子歌美颯將委託金屬中心規劃西門子歌美颯在台離岸風場所需的建置及維運專業人才的進階及客製化課程，並將於1月11日於高雄海洋科技產業創新專區簽訂客製化課程合作意向書。