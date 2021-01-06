砍死魚股爆慘 散戶因「他」靠航運股翻身

近期貨櫃航運股飆漲，展開大航海時代，不少投資人沒上船或是太早下船都相當懊惱，其實想要及早抓到長榮、陽明等飆股並非易事。

有網友發文表示，曾經賣掉一檔死魚股之後，4個月內從60多元噴到400元，有了前一次教訓，這次無意中發現謝金河提到航運股，加上看到批踢踢上有位持股長榮破萬張的「航海王」，讓他有信心買進航運群族，並抱到現在都沒賣。

儘管航運運價續揚，但貨櫃三雄經過這波狂漲之後，5日股價多空不同調，長榮上漲1.68％、收在45.5元；陽明小跌0.47％、收在32元；萬海跌勢最兇猛，重挫4.38%、來到54.6元。長榮股價雖收紅，外資卻趁機出貨，狂賣7萬張；萬海和陽明則分別賣超8914張和小買1196張。

最近不少網友討論如何能及早發現陽明、長榮？有人在批踢踢發文分享自己投資經驗，L大表示，2019年底看到「瑞基」基本面、獲利都成長不少，就在60多塊買進，之後股價跟死魚一樣沒什麼動，由於急需用錢，結果同樣在60多塊賣掉小賠出場，沒料到4個月內股價飆到400元，心裏真是XX到不行。

原po說，經過這次教訓很少買賣股票，但有天看到謝金河提及航運股，就攤開財報來看，發現長榮營收、獲利倍增且大幅成長，因此決定入手，加上看到航海王（股版持有上萬張長榮股票，並大賺數億元的神級操盤人）發文，就一直放到現在。

這篇貼文一出，引發網友熱烈討論，有人回應「老謝當初推航運股時，長榮都還沒30耶，算準吧」、「看老謝推薦的股票，經營狀況不會有問題..」、「謝金河FB九月就講航運了，11月12月發文也講」、「謝金河短期不太準 長期是還好」。

還有網友跟原po一樣，賺不到飆股的苦主，「我買150左右的鈊象兩張，死魚了很久，賺一千多就賣了，現在..」、「陽明6塊買，漲到10塊我就跑掉了，現在只能默默買回來..」。

（中時新聞網 吳美觀）