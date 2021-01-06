台積領漲！台股大漲148點 衝15,159新高

台股昨收在15,000點新高後，在熱錢持續湧入、美股續漲和電子權值股領軍下，今（6日）早盤再度攻上15,159點，台積電大漲10元、衝上552元，更是推升大盤創高的主力。法人指出，台股多頭格局不變，不過，面對整數關卡，恐呈現高檔整理格局，投資人別過度追價。

美股三大指數5日收紅，道瓊工業指數上揚167.71點，以30,391.60點作收；標準普爾指數上漲26.21點，收在3,726.86點；那斯達克指數終場漲120.51點，收12,818.96點。台積電ADR終場收在112.77美元、上漲0.96%，再寫新高。

台股5日成交值爆量3,500億元，然外資連二日買超台股，合計274.22億元，雖期貨淨空單亦上升至10,925口，但期貨商研判，外資此舉是買多少現貨、避多少期貨的避險操作，對台股的現貨及選擇權態度中性偏多。

第一金投顧董事長陳奕光指出，隨著指數躍過萬五關卡，成交量3,500億元也不算爆量，惟指數距年線正乖離率過高，宜留意技術面過熱而拉回。

（ 中時新聞網 吳美觀）

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