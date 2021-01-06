台股連三紅！指數早盤攻堅 再創新高

2021年台股連三天上漲，加權指數6日開在15,145.85點，指數再創新高，權王台積電（2330）開在555元，帶動大盤大漲逾百點，多頭氣勢如虹，指數持續向上攻堅。

油價大漲激勵能源股走高、再加上美國製造業數據優於預期，帶動買盤在股市4日大跌後搶進，美國四大指數在共和黨、民主黨將決戰喬治亞州參議員補選前走揚。

道瓊工業平均指數1月5日上漲0.55％（167.71點）、收30,391.60點。那斯達克指數上漲0.95％（120.51點）、收12,818.96點。費城導體指數上漲1.94％（53.96點）、收2,837.17點，創歷史收盤新高。

群益期貨副總經理范振鴻指出，5日台股加權指數收盤漲98點，收在15,000.03點整數關卡，對指數貢獻最大的台積電、鴻海及台達電，多頭在前10大權值股中輪流拉抬指數一路攻堅。

外資期貨未平倉量在近4年多來，首見轉為淨空單，空方誤以為外資在期貨放空，要大賣台股，但實際上，外資卻是大買台股，2021年才二天，台股加權指數已達到很多券商的目標價。

范振鴻表示，2020年外資賣超台股約160億美元，今年應該還有不小的回補空間，而且受惠「美國去中化」、「中國去美化」的利多，台股基本面強勁，具投資吸引力。