1/6盤前掃描》鋼鐵人起飛！12檔硬漢挺身
鋼鐵原物料全面大漲，鐵礦砂、廢鋼價格紛紛上攻至多年來新高價位，推升素有牛皮股之稱的鋼鐵族群，喜迎「沉寂十年」後大驚奇。
工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
中鋼2月盤價可望續漲 鋼鐵股衝鋒
全球鋼市持續熱絡，整體行情可望延續至今年第二季。今年台股多頭趨勢明確，惟資金於類股間流竄，除鋼鐵外…閱讀全文
大股東不滿收購價 富邦併日盛恐破局
日盛金指出，「富邦金的出價連下緣都不到」，並直接點名對「員工權益照顧說明空泛」，因而反對收購…閱讀全文
台達電、聯發科 市值雙飆客
根據金融時報統計，2020年全球10億美元以上市值、成長性位居前百大的企業中，台達電、聯發科是唯二入榜的台灣企業…閱讀全文
美股︱道指抽高167點 能源股嗨翻
OPEC+達成協議2月和3月微增整體產量，消息一出帶動國際油價應聲大漲，能源股抽高4.53%，寫下自12月4日以來最大的單日漲幅 …閱讀全文
大立光震撼彈 上月營收雙減
大立光7日法說會在即，市場聚焦大立光去年財報，不料12月營收卻率先投下震撼彈，為即將召開的法說會帶來陰霾…閱讀全文
股王後有追兵 兩檔千金股拚2字頭
隨外資火力往第三、四大高價股集中，若順利激化二大高價股股價升級，台股將再開創除股王外，還有三檔千金股突破2,000元新榮景…閱讀全文
外資看好聯發科、日月光
根據大摩所作產業調查，發現Vivo、Oppo、小米反而為了搶攻大陸智慧機市場市占，更積極向聯發科下單5G晶片組…閱讀全文