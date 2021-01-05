1月5日一分鐘強弱勢股
1月5日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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志信(2611)
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10.00
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航運股全面噴出，股價沿５日線走揚，連三日強攻漲停
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鈺太(6679)
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10.00
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TWS今年市場規模估年增近４成，微機電麥克風需求看旺
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明泰(3380)
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9.94
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2020全年營收料創新高，5G企業專網解決方案扮成長動能
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廣宇(2328)
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9.93
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Apple Car題材持續吸金，公司積極切入車用及醫療產品
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錩新(2415)
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9.92
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受惠汽車揚聲器訂單集中出貨，11月自結獲利弭平前三季虧損
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榮創(3437)
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9.91
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LED利多點火，外資大舉敲進，自結12月獲利每股虧0.02元
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晶相光(3530)
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9.88
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消費類IP攝影機應用扮演營運成長動能，股價帶量站上月線
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耀登(3138)
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9.86
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三大業務需求暢旺，外資連七日加碼，續創掛牌以來新高
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同致(3552)
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9.84
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電動車市場成長樂觀，陸車市穩健復甦，帶動股價沿5日線上攻
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台燿(6274)
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9.68
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搭5G基建趨勢，銅箔基板需求展望正向，外資法人上修目標價
製表：陳昱光
1月5日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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撼訊(6150)
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9.85
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比特幣失守3萬大關，了結壓力浮現，股價打落跌停
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詮欣(6205)
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8.08
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市場追價意願薄弱，外資反手賣超逾千張，回測月線支撐
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光磊(2340)
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7.37
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三大法人連兩日減碼，股價跳空大跌，KD指標交叉向下
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金麗科(3228)
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5.62
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去美化題材熄火，外資小幅調節持股，股價終結連四紅
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太極 (4934)
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5.31
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太陽能黯淡，股價衝高續航力道不足，回防30元整數關卡
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界霖(5285)
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5.01
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買盤重回半導體族群，投信連兩日減碼，股價失守五日均線
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萬海(2615)
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4.38
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三大法人高檔了結，單日大賣逾萬張，拖累股價拉回整理
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裕隆(2201)
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4.03
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Apple Car利多出盡，外資連三日賣超，跌落50元整數大關
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台玻(1802)
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3.96
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土洋法人對作，投信近7個交易日偏多加碼，不敵外資調節動作
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中美晶(5483)
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3.66
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多方資金輪轉，太陽能族群普遍拉回，內資加重賣超力道
製表：陳昱光
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