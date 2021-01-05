1月5日一分鐘強弱勢股

1月5日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

志信(2611)

10.00

航運股全面噴出，股價沿５日線走揚，連三日強攻漲停

鈺太(6679)

10.00

TWS今年市場規模估年增近４成，微機電麥克風需求看旺

明泰(3380)

9.94

2020全年營收料創新高，5G企業專網解決方案扮成長動能

廣宇(2328)

9.93

Apple Car題材持續吸金，公司積極切入車用及醫療產品

錩新(2415)

9.92

受惠汽車揚聲器訂單集中出貨，11月自結獲利弭平前三季虧損

榮創(3437)

9.91

LED利多點火，外資大舉敲進，自結12月獲利每股虧0.02元

晶相光(3530)

9.88

消費類IP攝影機應用扮演營運成長動能，股價帶量站上月線

耀登(3138)

9.86

三大業務需求暢旺，外資連七日加碼，續創掛牌以來新高

同致(3552)

9.84

電動車市場成長樂觀，陸車市穩健復甦，帶動股價沿5日線上攻

台燿(6274)

9.68

搭5G基建趨勢，銅箔基板需求展望正向，外資法人上修目標價

製表：陳昱光

1月5日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

撼訊(6150)

9.85

比特幣失守3萬大關，了結壓力浮現，股價打落跌停

詮欣(6205)

8.08

市場追價意願薄弱，外資反手賣超逾千張，回測月線支撐

光磊(2340)

7.37

三大法人連兩日減碼，股價跳空大跌，KD指標交叉向下

金麗科(3228)

5.62

去美化題材熄火，外資小幅調節持股，股價終結連四紅

太極 (4934)

5.31

太陽能黯淡，股價衝高續航力道不足，回防30元整數關卡

界霖(5285)

5.01

買盤重回半導體族群，投信連兩日減碼，股價失守五日均線

萬海(2615)

4.38

三大法人高檔了結，單日大賣逾萬張，拖累股價拉回整理

裕隆(2201)

4.03

Apple Car利多出盡，外資連三日賣超，跌落50元整數大關

台玻(1802)

3.96

土洋法人對作，投信近7個交易日偏多加碼，不敵外資調節動作

中美晶(5483)

3.66

多方資金輪轉，太陽能族群普遍拉回，內資加重賣超力道

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組