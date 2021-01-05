外資買超26億 台股「萬五」時代來臨

台股破萬五大關創新高 台積攻上542元

台股資金行情延續，在權值電子股鴻海大漲4%、鋼鐵股走揚，尾盤逾6000張買盤拉抬台積電下，終場指數收在最高15000.03點、上漲98點，續寫台股新紀錄。

受到美股3大指數收黑影響，台股今天開高走低，盤中低點來到14861.99點、下跌約40點；然而鴻海、台積電領軍電子股反攻，終場加權指數收在15000.03點，上漲98點，漲幅0.66%，成交值放大到新台幣3471.95億元。

今天主流族群的鋼鐵股上漲2.7%，電子股漲1.11%，紡織股漲0.15%；塑膠、食品、水泥類股表現較弱，分別下跌1.21%、0.77%、0.23%。

台積電美國存託憑證（ADR）大漲2.4%，帶動今天股價走揚，終場收在542元、漲幅1.12%，成交量約3.42萬張。鴻海盤中股價來到105元、創波段新高，終場收在104元，漲幅4.1%，成交量高達23.14萬張。

鋼鐵股今天表現強勢，中鋼漲4.21%，收在26元；中鴻大漲7.88%，收17.8元；新光鋼漲2.65%，收在40.7元。

華冠投顧分析師白易弘指出，台積電尾盤勁揚，推升大盤越過15000點，代表多頭格局有望延續到農曆年前，但12月營收即將公布，選股需謹慎。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.69%、食品股跌0.77%、塑化股跌1.18%、紡織股漲0.15%、機電股漲1.11%、造紙股跌1.79%、營建股跌0.40%、金融股漲0.14%。

委買張數1758萬177張，委賣張數1386萬6371張，成交張數914萬5368張。

收盤時上漲347家，下跌515家，持平98家。

成交量前5名個股為長榮、中鴻、鴻海、富邦VIX、群創。

漲幅前5名個股為志信、偉聯、隴華、明泰、廣宇。

跌幅前5名個股為虹光、業旺、詮欣、麗正、光磊。

（中央社）

三大法人買超台股39.96億元

台股今天漲98點，收在15000.03點，成交值新台幣3471.95億元。三大法人同步買超，合計買超新台幣39.96億元。

自營商買超7.75億元，投信買超5.67億元，外資及陸資買超26.54億元。

華冠投顧分析師白易弘指出，台積電尾盤勁揚，推升大盤越過15000點，代表多頭格局有望延續到農曆年前，但12月營收即將公布，選股需謹慎。

（中央社）

《盤後解析》台股爆次天量 萬五到手

鋼鐵人衝鋒，三大外資喊升，台積電急拉尾盤收在542元，台股今日挾歷史第二大量，勇登萬五關，新台幣飆破28元整數關卡。

台股今日整場走勢震盪，盤初小幅開高11點後，一度在大立光(3008)、航運、金融等多數傳產類股回弱之下，急跌壓低至14861.99點，所幸中鋼(2002)、中鴻(2014)率鋼鐵大軍勇猛衝鋒，加上鴻海大軍多頭不退，大盤指數再度快速重返高檔，於14950上下狹幅整理。

尾盤多頭強拉台積電(2330)、鴻海、長榮(2603)、中鴻、聯電(2303)、友達(2409)、聯發科(2454)等權值要角，一舉將大盤指數送上萬五關，並衝出3471.95億元歷史第二大量。終場集中市場收15000.03點，漲98點，總成交值3471.95億元；櫃買市場收185.95點，漲0.15點，總成交值622.83億元。

分析師表示，台股仍處於持續再創新高的走勢當中，多頭資金推波助瀾之下，後市仍有高點可期，台股今日開高一路震盤收在最高，後續特別需要留意量能是否維持一定的水準，操作上宜持續汰弱持強，空手者須留意追高風險。

盤面上，三大外資喊升，台積電收在542元，上漲1.12%；鴻海收在104元，上漲4.1%；貨櫃長榮(2603)人氣不減，今日由黑翻紅收最高45.5元，上漲1.68%；中鋼(2002)首季盤價開出紅盤，平均漲幅達6%，後市仍看俏，今日多頭強勢表態，中鴻(2014)收在17.8元，上漲7.88%，久陽(5100)收在43.5元，上漲8.75%，允強(2034)收在29.3元，上漲3.9%。

電動車概念股紛紛揚升，和大最高來到124元，大漲8.3%、乙盛-KY(5243)盤中創歷史高價達75.5元後，賣壓出現收平止，今早以28.25元開盤後，升幅緩步擴大，約9:50升破28元重要整數關卡，最高衝上27.992元、勁揚4.32角，再創近23年半盤中最高價，上半場新台幣兌美元為27.985元，升值4.39角。

專家表示，由於市場普、台達電盤中也創歷史新高價至283元，尾盤漲幅數斂，收在276.5元，上漲4.34%；南電(8046)盤中股價衝至216.5元，創逾13年來新高，今日收在209元，上漲4.5%。

新台幣升勢不遍預期國際美元暫時弱勢、資金回流以及基本面看多，新台幣有機會看到27元。

分析師表示，截至去年12月31日止，代表散戶的融資餘額已至1873億元附近，由去年3月19日低點起算約增加101%，對比過往3000多億元的高水位還算健康，再加上外資、內資持續買超，元月資金行情可期，配合上市櫃業績獲利表現不錯，及部分產業前景樂觀，至春節前台股表現空間可期。

（時報資訊 郭鴻慧）

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