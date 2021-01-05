大咖搶 台積聯電擺尾 台股破萬五創新高

新台幣兌美匯價在周二匯市盤中，一度突破28元大關，持續吸引國際熱錢來台，加上台股尾盤傳來晶圓代工二哥證實12吋晶圓代工報價，將繼8吋晶圓代工後予調漲，使法人、集團大股東與主力群等在尾盤大單搶進，刺激台積電、聯電雙雙大擺尾，一舉推升加權指數首度突破15,000點，再度改寫歷史新天花板。

不過，受惠外資法人圈持續傳來上調權王台積電波段目標價至600元以上，且美媒也認同聯電股價相對偏低，價值投資浮現，使晶圓代工雙雄短中期持續帶領台股穩步走高仍可期，波段指數高點或仍暫勿預設立場，以免錯失獲利契機。

目前台股各類股輪動態勢明朗，因為漲價概念股遍及晶圓代工、造紙、貨櫃航運、散裝航運、紡纖上游原物料、被動元件、矽晶圓、整流二極體、MOSFET與PCB載板等。

另外，未來明星產業如電動車、AI物聯網、數位貨幣、機器人及高速運算等相關概念股的漲勢也不落人後，使盤面上鬧熱非凡，每日多見個股依題材強攻漲停，並且無畏盤勢高檔震盪，顯示短多在資金行情方興未艾下，氣勢如虹。

集中交易市場加權股價指數周二剛好收在15,000點，係報15,000.03點，上漲98點，漲幅0.66%，成交3,471.95億元。

短線重量級集團股力挺多方者，除台積電與聯電外，還包括中鋼、國泰金、富邦金、國巨、聯發科、台達電、仁寶、廣達、日月光投控、中華電、中信金、長榮、台灣大、第一金及元大金等。

櫃買市場方面，短線生技、電子、鋼鐵、營建與觀光等類股指數力挺多方，但市場高檔追價謹慎，大多僅小漲，加上航運族群大幅拉回，而紡纖、化學、電機等類股也表現疲軟，使盤勢開高震盪後僅小漲，終場指數微揚0.08%，報185.95點，成交622.82億元。

業內人士指出，美股因新冠變種疫情嚴峻，而現任總統川普迄目前仍不認輸大選結果，企圖力拚翻盤，使市場追高意願相對謹慎，在政局變數消息面未徹底釐清前，預期美股仍將高檔大震盪。

另外，在北美地區已陸續施打新冠疫苗下，FED（聯準會）預期若未來疫情受控，不排除將逐漸收縮購債規模，使美元長空格局有機會急停反轉，該消息面的發展趨勢，需密切追蹤。台股方面，短期看起來並無重大利空干擾，加上外資回補台股動作愈趨積極，而內資法人也仍偏多，使短多在農曆年前的年終獎金資金行情，仍不宜看淡。

延伸閱讀

卡位電動車 鴻海衝破百元創逾3年新高

神山擬赴日設廠？專家：將是雙贏榮景

今日焦點股 重點摘要

玻璃拉回碎滿地 鋼鐵人回神 31檔齊沖天

聯電證實 12吋晶圓代工價格調漲