最後一盤甩尾！台積創新高 台股攻上萬五

台股2021年氣勢如虹，今日在權值股龍頭台積電收盤再以542元創歷史新高帶領下，收漲0.66%或98點，直接以15,000.03點站上萬五大關，再寫歷史新高。

台股5日開高震盪，於早盤9點20分左右攻上14,974.04點今日高點，隨即遭賣壓狙擊，押回平盤之下14,861.99點，震幅逾百點。目前盤中由黑翻紅，達14,920.29點，估計量能達3,800億～3,900億。其中，「漲多拉回、落後補漲」呈5日盤面主旋律，前日強勢股ABF載板、航運等股價下挫，反觀股價休息的鋼鐵族群，則強勢接棒，中鴻（2014）一度觸及漲停板、威致（2028）上漲逾7％。

中鋼子公司中鴻2020年下半年隨疫情趨緩，鋼市景氣好轉，造成接單暢旺，加上中鋼持股配發股利加持，帶動營運好轉。法人預期，全年有望力拚虧轉盈，而展望2021年，隨1月鋼價大漲，預計鋼市榮景可旺至第二季，2021年營運轉旺可期。股價5日一度攻上漲停價位18.15元，目前盤中勁揚9.39％。

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