玻璃拉回碎滿地 鋼鐵人回神 31檔齊沖天

台股今（5日）加權股價指數收盤報14,967.66點，漲65.63點，漲幅0.44％，成交量為3,471.95億。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計志信、偉聯、得利影、鈺太等31檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅5％以上的有34檔，前10名為志信（2611）、偉聯（9912）、隴華（2424）、明泰（3380）、廣宇（2328）、錩新（2415）、榮創（3437）、鈞興-KY（4571）、晟銘電（3013）、中電（1611）以上皆漲停。

今日有18檔個股超過4％跌幅，跌幅前10名為虹光（2380）、業旺（1475）、詮欣（6205）、麗正（2302）、光磊（2340）、吉源-KY（8488）、太極（4934）、界霖（5285）、星通（3025）、錸寶（8104）。

上市成交量前10名個股長榮（2603）、中鴻（2014）、鴻海（2317）、群創（3481）、聯電（2303）、中鋼（2002）、華邦電（2344）、中石化（1314）、友達（2409）、萬海（2615）。

上櫃有35檔5％以上漲幅，漲幅前10名的個股皆漲停有得利影（6144）、鈺太（6679）、陽程（3498）、陞達科技（4945）、欣技（6160）、大億金茂（8107）、新復興（4909）、力泰（5520）、均華（6640）、華義（3086）。

今日上櫃有22檔股票有3％以上的跌幅，跌幅前10名有地心引力（3629）、撼訊（6150），以上2檔為跌停，其餘有青雲（5386）、杭特（3297）、元隆（6287）、金麗科（3228）、泰茂（2230）、上洋（6728）、寶碩（5210）、重鵬（3555）。

上櫃成交量前10名為金居（8358）、元太（8069）、均豪（5443）、中美晶（5483）、精材（3374）、九豪（6127）、同致（3552）、松上（6156）、康和證（6016）、宏遠證（6015）。

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