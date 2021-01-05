今日焦點股 重點摘要

今（元/5）日熱門焦點股如下：

（1）鈞興-KY(4571)營收成長強勁，股價今天直拉漲停，來82.1元的價位，創下2019年10月以來新高。該公司股價歷經4個月70到75元之間區間整理，今天突破後可觀察能否挑戰掛牌以來97元的歷史最高價。

鈞興-KY去年7月以來，除了10月營收未創高外，每月都呈現創高表現，11月營收年增率更高達87.8％，累計去年前11月營收17.98億元，年增23.4％。

該公司研發能力及在精密度等級產品佈局，會以9級以上的中高精密度齒輪為主，其中4～6級為高階電動工具齒輪或機器人齒輪；7～9級則為中高階電動工具齒輪。

產品比重方面，全鋼傘齒、精密五金件及齒輪箱比重最高，這三大產品毛利率也較高，法人預估，2020年公司營收不但可創下新高外，獲利也可望優於2019年的2.21億元，再創新高。

鈞興-KY持續深化既有產品外，越南新廠規劃產值約20～24億台幣，希望今年第2季可完工開始試量產，透過越南生產據點，開拓更多客戶群。

另外，積極拓展諧波減速器產品的滲透率，切入工業機器人及電動自行車新應用，目前仍進行中置電機產品研發測試階段，中置電機僅需透過內部調教就可應用在各款電動自行車上，預計最快今年下半年有機會開始銷售。

今年除了既有產品電動工具機為主要成長動能外，工業機器人營收也希望提升，法人估計今年年營收維持雙位數成長。（時報資訊 莊丙農）

（2）疫情助攻，歐洲自行車銷量翻倍成長，加上近期出現缺櫃、貨運成本高漲，預期自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914）2021年自行車新車款報價，為反映成本可望調高售價。

雙雄受惠歐美各通路庫存水位偏低，在第4季拉貨補庫存挹注下，2020年12月營收成長可期，近日吸引外資、投信持續買超佈局。

雙雄5日早盤股價瞬間由黑翻紅、上下振幅均逾2％；其中，巨大盤中股價最高站上282元、美利達242元，漲幅約2％，雙雄目前仍維持紅盤。

目前正值歐美冬季，向是自行車傳統銷售淡季，惟在全球客戶積極拉貨庫存下，巨大、美利達2020年第4季迎暖冬，挹注2020年11月營收年增逾12％。

巨大集團2020年前11月合併營收達到642.52億元，較2019年同期增加9.6％，甚至已經超越2019年全年634.05億元的營收數字。

展望後市，歐美市場訂單需求依舊強勁，供不應求情形將使巨大庫存大減，各地通路仍維持在2～3周庫存的低水位。法人預期，2020年第4季營收持續樂觀，歐美市場對中低階自行車之需求熱潮，可望延續至2021年，2021年營運展望仍佳。

法人分析，美利達目前終端銷售獲利可觀，惟因2020年上半年對疫情判斷，調整出貨規模，第3季雖為傳統旺季，但因料件不足影響其出貨；展望第4季，隨著供應鏈下單大增，可望登峰造極，成為2020年最熱一季，12月營收持續看旺。（工商時報 曾麗芳）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電：昨外資擴大買超12463張，加上昨夜ADR漲2.44%，今早股價開平後一度拉升至539元，拚搏前高。

2.英利-KY(2239)：外資昨轉買超，投信更大舉買超205張，激勵今早股價最高衝上117元、漲幅逾7%。

3.和大(1536)：特斯拉猛衝，今早放量飆上122元、漲幅逾6.5%。

4.聯嘉(6288)：電動車題材夯，昨外資轉買超403張，今早股價一度漲逾6.5%。

5.中鴻(2014)：營運轉旺可期，三大法人連兩日買超逾萬張，今早放量觸及漲停18.15元。

6.中鋼(2002)：需求強勁，12月出貨超標，昨外資大舉買超1.3萬餘張，今日開盤不到一小時，成交量突破10萬大張、股價最高26.4元。

7.鴻海(2317)：電動車啟動多頭格局，開盤後成功站穩百元大關逼近105元，續創3年多高點。

8.廣宇(2328)：外資轉賣為買助攻漲勢，直接跳空漲停。

9.南電(8046)：業績紅不讓，上季、去年營收齊登次高，多方火力不退，早盤再拉抬逾3%。

10.欣陸(3703)：旗下大陸建設搶灘舊金山房市報佳音，股價歡慶走高近半根漲停板。

11.同致(3552)：受惠特斯拉熱銷，股價續強大漲7%，將追上107年10月的高價。

12.上銀(2049)：三大法人連14日買超，早盤多頭帶量上攻、漲逾6%，創波段新高。

13.泰銘(9927)：受惠鉛錠價格走高，一路賺到Q1，早盤漲7%，躍上所有均線。

14.捷波(6161)：今起祭庫藏股，早盤小幅開高後漲逾2%，一度逼近20元關口。

15.金益鼎(8390)：外資昨回補，早盤挾量漲逾3%，收復10日線。

16.力鵬(1447)：打入蘋果鏈，H1營運樂觀，晨盤跳漲至5年高點後遭獲利了結，力撐10元票面。

17.耀登(3138)：躋身四大5G NR測試廠，已連拉4根漲停，再寫天價189.5元。

18.乙盛-KY(5243)：Apple Car掀夢想行情，股價強勢表態，今挾量飆高7%，勇闖天價75.5元。

19.明泰(3380)：黃文芳兼任仲琦董事長，助佳世達艦隊完成整編大業，今聞訊亮燈漲停，衝上逾10年高價。

20.榮創(3437)：鴻家軍續扮多頭大軍，買盤強強滾，股價連3日攻頂，登逾2年半高。

21.新纖(1409)：昨獲投信買超8360張，晨盤火速攻頂，衝上近10年高峰。

22.陞達科技(4945)：續迎挖礦熱，Q1訂單旺，推升早盤股價衝上53.5元漲停價。

23.創意(3443)：今年拚翻身題材續發酵，晨盤續帶量上漲近7%，一度再寫波段新高價。

24.中石化(1314)：報價相挺，外資續敲進，早盤爆大量續漲逾3%，再登短波高點。

(時報資訊)

（4）鴻海股價早盤持續走堅，站穩百元之上，最高來到104.5元，漲4.6%，續創2017年11月下旬以來高點，市值逼近新台幣1.45兆元，以創辦人郭台銘持股13.42億股粗估，市值達1402億元。

外資法人4日買超鴻海4萬6741張，是外資買超個股第1，外資法人已經連續3個交易日買超鴻海累計達6萬9176張，截至4日外資持股比重已達46.15%。

鴻海預計今天公布去年12月自結營收，法人預期受惠蘋果iPhone 12組裝拉貨需求強勁，12月營收有機會挑戰新台幣6500億元，拚歷史同期次高。

展望鴻海集團今年第1季營運表現，法人指出5G手機需求續旺，蘋果iPhone 12出貨穩健，可望帶動首季iPhone表現優於歷年同期，估鴻海首季業績儘管較去年第4季旺季減少約3成，不過可較去年同期大增35%以上，單季業績有機會超過新台幣1.25兆元，衝同期新高。

展望今年，法人預估鴻海集團業績超過新台幣5.6兆元，再拚歷史新高，獲利逼近1250億元，較去年成長18%以上，上看2成，每股稅後純益上看9元。

鴻海集團持續積極布局電動車領域，董事長劉揚偉指出，未來集團3大產業布局包括電動車、數位健康、機器人，都是鴻海研究院目標產業，鴻海研究院的價值就是提升集團的毛利率，從今年7%提升到10%。

鴻海去年10月中旬公布MIH電動車軟硬體開放平台和關鍵零組件，目標要成為電動車界的安卓系統。鴻海集團也與裕隆合作創立鴻華先進公司，布局電動車計畫，規劃2年後推出電動車新品；預期2025年到2027年在全球電動車市占率達到10%。（中央社）

（5）昨日2021開盤首秀，台股精彩、美股黯淡，今日台股受惠外資昨大舉買超加持，多頭延續昨日強勢，盤初即再寫新高14974.04點，而鋼鐵類股在龍頭老大中鋼(2002)基本面報喜下，也紛紛獻上漲聲，拉抬類股指數飆漲近3%，一度拿下類股漲幅王。

中鋼2020年12月鋼品出貨暢旺、達86.4萬公噸，若加計旗下中龍鋼鐵熱軋出貨，合計達121萬公噸，超越目標的116.9萬公噸，顯示出下游鍍面單軋廠、螺絲螺帽第一季外銷接單爆滿，甚至旺到至少第二季，昨外資大舉買超1.3萬餘張，今早人氣爆棚，早盤不到一小時成交量即突破10萬大張，股價最高達26.4元。

帶動中鴻(2014)跟隨拚量、頻頻觸及漲停18.15元，威致(2028)亦跟漲逾7%、新鋼(2032)漲近6.5%、中鋼(2002)漲逾4%，其餘官田鋼(2017)、允強(2034)、春雨(2012)、佳大(2033)等也紛紛漲逾3%，拉抬鋼鐵類指一度飆升近3%，表現精彩。

法人指出，中鋼1月盤價包括熱軋、泛冷軋產品平均每公噸調漲1,200元至1,400元，第一季盤價熱軋等七大項產品平均每公噸漲1,200～1,500元，而2月盤價也預估上漲。接單部分，中鋼2021首季內外銷接單續旺，上看310萬公噸以上，其中內銷量占60％、外銷量占40％，預期首季出貨依然暢旺。

近期除煤鐵原料高漲，各國都在振興經濟，包括營建、汽車、家電等市場景象大好，市場氛圍良好，中鋼董事長翁朝棟日前也表示，近來河靜鋼2月熱軋每公噸漲95美元，美國、歐洲鋼價也持續大漲，第二季確實仍有漲價能量，惟中鋼希望逐季順勢調漲，對下游接單才有幫助，只有「下游好，中鋼才會更好。」（時報資訊 李慧蘭）

（6）美股走揚，台積電美國存託憑證(ADR)漲2.44%，再創歷史新高111.7美元。台積電(2330)昨天為2021年開紅盤即再創新高達540元，今早開平後震盪上揚，支撐台股，但早盤並未再隨ADR創新高。

台積電ADR收盤為111.7美元，漲2.66美元，漲幅2.44%，換算每股為台幣634.99元。台積電於2020年封關日收最高為530元，創下歷史新高價。昨2021年開紅盤，股價再創新高，盤中創下540元新高並帶動台股再創新高，台積電今早最高539元，仍在高檔強勢整理之格局。

台積電將於下周四(14日)舉行法說會，預期今年第一季將是史上最旺的同期業績表現。

台積電法說會將在下周舉行，在蘋果(Apple)處理器出貨暢旺，以及5奈米和7奈米大量出貨，台積電去年第四季營收應可順利達成124億至127億美元的目標，不排除有機會超越目標，將改寫單季營收歷史新高紀錄。台積電2020年營收與獲利可望同創歷史新高，每股純益近20元。

隨著全球經濟可望好轉，今年半導體產業景氣展望樂觀，法人預估台積公司今年業績將再創新高，營收年增上看一成以上。

台積電法人說明會將於1月14日登場，董事長劉德音日前已預告，內部並未看到客戶砍單的現象；不過，供應鏈庫存水位與調整情況仍將是市場關注焦點。

台積電2020年營運亮眼，預估全年美元營收將創新高、年成長逾三成，今年訂單持續強勁。為因應強勁的需求，台積電持續投資先進製程；法人預期，為加速進行3奈米產能建置和2奈米技術研發，台積電今年資本支出將上看200-220億美元，再創歷史新高。（時報資訊 沈培華）

（7）封測廠矽格(6257)受惠測試訂單需求持續暢旺，配合轉投資台星科(3265)持穩，2020年12月自結合併營收「雙升」改寫歷史次高，帶動第四季營收同步「雙升」、攜全年營收同步改寫歷史新高，表現符合預期，投顧法人看好今年營收可望續繳雙位數成長。

在業績報喜下，矽格今（5）日股價開高穩揚，最高上漲1.52％至46.8元，位居封測族群漲勢前段班。三大法人近期持續偏多操作，上周合計買超矽格1761張，昨（4）日一舉擴大買超達1964張。

矽格公布去年12月自結合併營收達12.1億元，月增5.14％、年增達27.13％，改寫歷史次高。帶動第四季合併營收達35.15億元，季增6.65％、年增達32.29％，連2月改寫新高，累計全年合併營收達124.28億元、年增23.71％，亦創歷史新高。

矽格表示，由於新冠肺炎疫情帶動宅經濟盛行，加上各國均加速推動5G基礎建設，矽格集團主要客戶的手機、網通、電源管理晶片銷售持續暢旺，相關晶片測試線稼動率持續居高不下。加計投資公司台星科營收後，帶動矽格去年第四季及全年營收同步改寫新高。

台星科營運動能則略見趨緩，2020年12月自結合併營收2.38億元，月減9.08％、年減0.84％，為近5月低點。不過，第四季合併營收7.53億元，季增5.97％、但年減達41.21％，仍站上2020年高點。累計全年合併營收26.13億元、年減11.18％，為近7年低點。

矽格董事長黃興陽先前法說時指出，由於客戶對手機、網通、人工智慧（AI）、車用電子相關晶片需求持續暢旺，使矽格測試稼動率達85％的幾近滿載狀態，加上蘇州廠預計量產帶動，預期可使去年第四季營收再創新高，實際表現符合預期。

矽格董事會日前通過2021年資本支出預算案，預計將投資35.16億元，用於汰換設備及擴充產能需求，金額創歷年次高。公司看好今年5G智慧型手機晶片成長動能最強，其次依序為網通、車用、人工智慧（AI）晶片，目標今年5G貢獻自15％提升至25％。

投顧法人指出，受惠5G智慧型手機及無線網通測試訂單暢旺，矽格去年12月及第四季合併營收「雙升」，成長幅度符合預期，看好去年第四季獲利可望雙位數「雙升」、同步續創新高，全年稅後淨利則可望年增45％、同步改寫新高。

投顧法人表示，矽格前二大客戶貢獻營收達約5成，預期今年手機晶片大客戶估成長逾2成、網通大客戶亦可望成長逾1成。在主要客戶需求帶動下，看好矽格今年營收可望成長逾1成，且尚有報價調漲的潛在可能性，帶動獲利成長優於營收。（時報資訊 林資傑）