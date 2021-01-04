1/5盤前掃描》台股燒 15檔外資認錯回補

外資4日回補台股247億元，激勵台股2021年第一個交易日便喜迎新年紅包！ 在外資的持續助攻下，台股行情萬五後將續攻萬六，外資認錯回補股可以期待。

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台股頻創高 外資繼續認錯回補

外資一旦啟動回補台股潮，續買的趨勢可維持一段時間，尤其連結台股的海外ETF資金流入，容易帶動台股指數及個股漲勢一波到底的表現…閱讀全文

富采掛牌前夕 晶電拉喜炮

晶電總經理表示，疫情重創歐美，LED供應鏈往亞洲移動，晶電目前四元LED產能全滿，藍光稼動率也攀升至80％以上…閱讀全文

美股︱川普負隅頑抗 道指盤中跳水700點

由於疫情高燒不退，加上投資人觀望喬治亞州的參議員決選，主要指數開盤衝上新高後回落，道瓊工業指數盤中一度跳水724點…閱讀全文

2021大航海時代 股民開盤瘋上船

進入2021年，缺櫃、缺船、缺人「三缺」仍未歇，助攻貨櫃航運運價飛漲。法人樂觀預期，此波行情可望持續至…閱讀全文

特斯拉熱銷 11檔概念股開紅盤

Apple car與特斯拉供應鏈重疊性高，因此，相關廠商長線有Apple car的想像空間，短線又有特斯拉的業績快速成長加持…閱讀全文

電動車帶旺 台達電獲評400元天價

研究機構Aletheia初次將台達電納入研究範圍，看好其電動車事業2023年營收將是2020年的四倍，不僅是集團內成長最快事業體…閱讀全文

載板喊燒 南電上月營收攻頂

由於全球載板產能供給少、市場需求量大，幾家載板大廠產能一直維持在滿載的狀態，2021開盤第一天，載板族群皆表態…閱讀全文