1月4日一分鐘強弱勢股
1月4日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
世芯-KY(3661)
|
9.98
|
7奈米Arm架構處理器開始出貨，營運將攀高，股價漲停
|
長榮(2603)
|
9.95
|
上海至歐洲線運價飆漲，景氣看俏，法人上修目標價，股價漲停
|
億光(2393)
|
9.95
|
mini LED 2021年開案量可望拉升，億光受惠
|
乙盛-KY(5243)
|
9.95
|
為機構件廠，打入電動車題材議題發燙，車用占營收比重攀高
|
華義(3086)
|
9.95
|
結盟網銀國際，全面接手代理營運業務，營運轉佳
|
宏致(3605)
|
9.94
|
併購美國產品解決方案供應商Genesis，營運走俏
|
第一銅(2009)
|
9.92
|
銅價頻創波段新高，財務擺脫虧損陰霾，營運前景看俏
|
陽明(2609)
|
9.91
|
缺櫃、缺船導致供需失衡，運價持續上漲，有利於今年業績
|
南電(8046)
|
9.89
|
5G熱潮，ABF載板缺貨，法人看好長線營運
|
貿聯-KY(3665)
|
9.86
|
特斯拉在大陸銷售的電動車降價，訂單湧現，供應鏈受惠
製表：王淑以
1月4日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅(%)
|
弱勢因素
|
夠麻吉(8472)
|
9.97
|
澳台國際投資每股75元公開收購夠麻吉，獲利回吐後壓回
|
中興電(1513)
|
8.4
|
將太陽光電、嘟嘟房、氫燃料電池、機電四事業分拆
|
基勝-KY(8427)
|
7.61
|
為戶外休閒傢具大廠，去年因疫情影響部分訂單遞延或取消
|
高端疫苗(6547)
|
6.12
|
高端疫苗4日宣布終止與馬來西亞MGB備忘協議
|
聚隆(1466)
|
5.38
|
因疫情使得業績衰退，去年9月開始，單月合併營收已轉正數
|
正峰(1538)
|
5.05
|
充實營運資金以改善財務結構，辦理私募每股7元，漲多休息
|
智邦(2345)
|
4.75
|
智邦受惠5G等利多股價頻創高點，漲多壓回整理
|
華邦電(2344)
|
3.61
|
傳中芯國際成熟製程獲得美國的許可證，衝擊相關供應鏈
|
華航(2610)
|
2.90
|
歐美新冠肺炎疫情嚴重，暫停飛航英國利空打擊
|
偉詮電(2436)
|
2.72
|
為快充供應鏈，股價連日大漲後，壓回整理
製表：王淑以
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!