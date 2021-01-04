1月4日一分鐘強弱勢股

1月4日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

世芯-KY(3661)

9.98

7奈米Arm架構處理器開始出貨，營運將攀高，股價漲停

長榮(2603)

9.95

上海至歐洲線運價飆漲，景氣看俏，法人上修目標價，股價漲停

億光(2393)

9.95

mini LED 2021年開案量可望拉升，億光受惠

乙盛-KY(5243)

9.95

為機構件廠，打入電動車題材議題發燙，車用占營收比重攀高

華義(3086)

9.95

結盟網銀國際，全面接手代理營運業務，營運轉佳

宏致(3605)

9.94

併購美國產品解決方案供應商Genesis，營運走俏

第一銅(2009)

9.92

銅價頻創波段新高，財務擺脫虧損陰霾，營運前景看俏

陽明(2609)

9.91

缺櫃、缺船導致供需失衡，運價持續上漲，有利於今年業績

南電(8046)

9.89

5G熱潮，ABF載板缺貨，法人看好長線營運

貿聯-KY(3665)

9.86

特斯拉在大陸銷售的電動車降價，訂單湧現，供應鏈受惠

製表：王淑以

1月4日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

夠麻吉(8472)

9.97

澳台國際投資每股75元公開收購夠麻吉，獲利回吐後壓回

中興電(1513)

8.4

將太陽光電、嘟嘟房、氫燃料電池、機電四事業分拆

基勝-KY(8427)

7.61

為戶外休閒傢具大廠，去年因疫情影響部分訂單遞延或取消

高端疫苗(6547)

6.12

高端疫苗4日宣布終止與馬來西亞MGB備忘協議

聚隆(1466)

5.38

因疫情使得業績衰退，去年9月開始，單月合併營收已轉正數

正峰(1538)

5.05

充實營運資金以改善財務結構，辦理私募每股7元，漲多休息

智邦(2345)

4.75

智邦受惠5G等利多股價頻創高點，漲多壓回整理

華邦電(2344)

3.61

傳中芯國際成熟製程獲得美國的許可證，衝擊相關供應鏈

華航(2610)

2.90

歐美新冠肺炎疫情嚴重，暫停飛航英國利空打擊

偉詮電(2436)

2.72

為快充供應鏈，股價連日大漲後，壓回整理

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組