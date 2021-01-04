上市、櫃企業營運快報

今（元/4）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.長聖(6712)上櫃前以現金增資辦理公開申購，申購價格為138元，公開申購承銷張數為1105張，截至12月30日共吸引20.27萬投資人參與抽籤。

顯示投資人極度看好擁有細胞治療技術的長聖公司，中籤率為0.54%，為近期初次上櫃公司生技類股中籤率最低公司，預計於1月8日掛牌開始上櫃交易。

2.鴻海(2317)今日於內湖大樓舉辦「鴻海研究院」揭牌儀式暨人事布達儀式，集團董事長暨研究院院長劉揚偉表示，此舉象徵鴻海將從「製造的鴻海」蛻變為「科技的鴻海」，希望鴻海研究院能像科技樹一樣，砸下未來發展的根、結出世界第一的果。

3.台微體(4152)子公司InspirMed Inc.(盈擘醫藥)已完成增資相關作業程序，由特定人以1500萬美元認購新股，資金已全額到位。

台微體總經理葉志鴻表示，很開心能夠在2021以盈擘醫藥增資這個里程碑揭開序幕，為這嶄新的一年填上亮眼的開始。

在新的一年，台微體希望其注射式以及吸入式兩種劑型藥物都能有突出性的發展，更祈望同業夥伴們能同心協力，將疫情抑制並帶來更大的利益。

4.勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所亞太區工控系統資安諮詢服務負責人林彥良4日表示，勤業眾信IoT實驗室已取得IEC 62443國際認證，將持續協助企業永續經營並擁抱數位時代。

5.總統蔡英文赴高雄出席「農民退休儲金制度開辦典禮」時指出，《農民退休儲金條例》不僅代表退休制度的全面建立完成，更讓「從農」成為一個可以做到退休，安心養老的職業，期盼吸引更多青年返鄉從農，為在地農業注入新活水。

6.新冠肺炎疫情重創全球經濟，惟2020年大陸ABS市場行情先抑後揚，在「一盔一帶」安全守護行動以及防疫生活掀起的家電需求活絡支撐下，全年價格漲幅高達46％。

分析師認為，今年SM新產持續大幅開出，有利ABS、PS成本趨緩條件，而白色家電等需求持穩，台化（1326）、國喬（1312）、台達化（1309）營運蓄勢推進。