2021首日紅盤樂 58檔新年超爽

台股今（4日）加權股價指數收盤報14,837.13點，漲204.6點，漲幅1.39％，成交量為3,457.41億

據業內初步統計，上市、櫃股票合計建通、神腦、力泰、均華等58檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅8％以上的有46檔，前10名為建通（2460）、神腦（2450）、台玻（1802）、世芯-KY（3661）、廣華-KY（1338）、台通（8011）、怡利電（2497）、億光（2393）、乙盛-KY（5243）以上皆漲停。

今日有13檔個股超過4％跌幅，天瀚（6225）跌停，其餘跌幅前10名為中興電（1513）、基勝-KY（8427）、隴華（2424）、聚隆（1466）、正峰（1538）、怡華（1456）、智邦（2345）、虹光（2380）、東哥遊艇（8478） 。

上市成交量前10名個股長榮（2603）、聯電（2303）、群創（3481）、華邦電（2344）、鴻海（2317）、萬海（2615）、友達（2409）、華航（2610）、陽明（2609）、中鴻（2014）。

上櫃有24檔8％以上漲幅，漲幅前10名的個股皆漲停有力泰（5520）、均華（6640）、亞矽（6113）、佑華（8024）、萬潤（6187）、聯光通（4903）、華義（3086）、笙科（5272）、祺驊（1593）、辣椒（4946）。

今日上櫃有22檔股票有3％以上的跌幅，跌幅前10名有夠麻吉（8472）、尚茂（8291）、寶島極（3115）、高端疫苗（6547）、台康生技（6589）、佶優（5452）、聚紡（4429）、上洋（6728）、合一（4743）、欣大健康（4198）。

上櫃成交量前10名為元太（8069）、漢磊（3707）、均豪（5443）、正德（2641）、中美晶（5483）、宏遠證（6015）、同致（3552）、鴻碩（3092）、精材（3374）、普誠（6129）。

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