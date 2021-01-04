台股開門紅 超3,000億大量帶漲169點

今天（4日）是台灣股市2021年首個交易日，交易爆3457.41億元大量，大盤也在台積電締造股價盤中新高540元帶動下，收盤大漲1.15％或169.5點，報14902.03點，寫下開門紅。台積電收漲1.13％，報536元，而電動車相關乙盛-KY、廣宇等5檔「蘋果概念股」與貨櫃雙雄長榮海運、陽明海運均亮燈漲停。

儘管Apple Car傳聞是由台灣傳向國外，蘋果從未證實，也沒有規格來確認供應商，但市場資金尋找可能成為供應鏈業者的夢想行情依然發酵。此外，海運類股依然是投資人焦點，除長榮、陽明點燈跳停，萬海也大漲。

資深分析師許博傑表示，美股再創高，台股守穩14,142點可再創新高。短線量攻擊量在2,300～2,500億元，異常量為3,000億元，量仍是波段觀察重點，量縮2,200億元下要回穩，大於3,000億元不可收長黑，決戰點在元旦後到元月中，目前多頭趨勢不變，14,100點成短線重要支撐，過高後要觀察量能是否失控、或籌碼是否混亂。

國票投顧指出，外資買盤持續回籠，指數再創歷史新高，加上以過去10年資料統計，大盤元月上漲機率高達7成，而且上漲時的平均漲幅高達2.76％，意味台股農曆年前有望直取萬五大關，惟須留意量能部份再次縮減，後續仍以上漲補量為宜。

（中時新聞網 王毓健）

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