今日焦點股 重點摘要

今（元/4）日熱門焦點股如下：

（1）美國記憶體大廠美光（Micron Technology Inc.）股價大漲4.53%再攀新高，自第一季開始，DRAM合約價預期將開始止跌回升，南亞科(2408)可望受惠，今股價續攻上90元。

美光（Micron Technology Inc.）先前宣布上修本季財測，並看好2021年的DRAM銷售將有良好表現。美光股價收盤為75.18美元，漲3.26美元，漲幅4.53%。

DRAM現貨價自2020年12月開始止跌反彈，市場預期，本季合約價也開始止跌回升，南亞科可望受惠。

展望2021年的供需狀況，由於2020年因疫情且報價下跌，DRAM廠資本支出保守，供給端受到限制，估2021年供給量的位元成長率約15%。

在需求方面，占DRAM消耗量大的伺服器用記憶體在經過數季的庫存調整後，第一季伺服器DRAM價看漲，加上5G智慧型手機滲透率上揚，預計2021年DRAM整體需求位元年增率可望上看20%。

展望2021年，預計需求成長率大於供給成長率，整體DRAM價格可望呈現逐步向上的表現。（時報資訊 沈培華）

（2）台積電今股價開平震盪走高，盤中一度達新台幣540元，大漲10元，持續刷新歷史新高價，市值增加逾1200億，直逼14兆元。

晶圓代工廠台積電持續積極衝刺先進製程技術，法人預期，台積電2021年資本支出可能突破200億美元，將刷新歷史新高紀錄。

台積電法人說明會定14日舉行，今年資本支出計畫成為市場關注焦點，市場揣測，台積電為擴充5奈米產能，建置3奈米產能，及2奈米製程研發，今年資本支出將突破200億美元，不排除上看220億美元規模。

台積電指出，目前為法說會前緘默期，將避免與投資機構及券商聯繫，今年資本支出計畫將於法說會對外說明。

法人表示，台積電5奈米與3奈米製程都將採用極紫外光（EUV）系統，一台EUV系統金額超過1億歐元，是影響台積電近年資本支出大增的主因。

台積電今年5奈米產能將逐步擴增至月產10萬片規模，3奈米預計2022年下半年量產。法人指出，台積電美國亞利桑那州5奈米廠將於今年動工興建，也將影響台積電資本支出增加。

台積電資本支出金額有機會突破200億美元，再創歷史新高，激勵家登、均華及均豪等台積電供應商股價紛紛走高，其中，均華股價強攻漲停，達64.9元。均豪股價一度達44.25元，漲5.73%。家登也一度達276元，漲約1.1%。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.南亞科(2408)：外資上周連兩日買超，加上美光2020封關日大漲4.53%，帶動早盤股價開高走高逾3%，再戰90關。

2.華邦電(2344)：上檔30關反壓沉重，今早股價開紅盤後翻黑跌近4%，5日線告失。

3.台積電(2330)：2020於台、美封關日皆改寫新高價，2021持平530元開出，隨後登532元再寫新紀錄。

4.海光(2038)：產業是況熱、外資連四日買超，今早股價強彈逾4.5%，收復5日線。

5.廣華-KY(1338)：車市回溫，2020封關日外資、投信聯手買超441張，今日股價飆上漲停67.2元。

6.和大(1536)：特斯拉狂飆，吸引人氣匯集，股價飆上漲停114.5元，飛越5日線、月線。

7.裕隆(2201)：今年可望獲利並發放股利，打進蘋果Apple Car供應鏈預期，今早股價續漲逾5%。

8.三陽工業(2206)：上月國內機車銷售爆逾12萬輛天量，估溢出訂單要等到明年農曆年後才能消化完畢，今早股價開高走高逾3.5%。

9.陽明(2609)：運價狂升，喜迎升評潮，早盤續挾量高漲近6%。

10.訊芯(6451)：大單到手，今年營運看旺，股價走揚逾5%，再寫波段高點。

11.大立光(3008)：7日法說，法人先喊重返榮耀，晨盤上漲逾4%。

12.億光(2393)：漲價、轉機題材加持，多方不退縮，早盤飆上46.4元漲停。

13.佰鴻(3031)：LED股漲聲響起，股價強勢觸及17.4元漲停價，維持8%以上漲幅。

14.榮創(3437)：轉機+漲價雙箭齊發，晨盤續爆量衝上33.3元之漲停。

15.志信(2611)：不畏長榮36個貨櫃落海打撈利空，航運股氣勢續旺，早盤高鎖13元之漲停。

16.泰豐(2102)：美國輪胎雙反初判，台被課重稅，股價重挫近5%。

17.鴻海(2317)：外資封關前2日買超逾2萬張，2021年紅盤跳漲逾3%，直衝95元。

18.貿聯-KY(3665)：電動車布局大躍進，拿下2家美系新創電動車品牌訂單，多方電子十足，觸及漲停。

19.廣宇(2328)：車用題材紅不讓，買盤力挺，直接漲停板。

20.卜蜂(1215)：萊豬效應為國產肉品品牌業績加溫，早盤成功突破前高，觸及75元。

21.皇昌(2543)：台商回流政策發功，營運衝高峰，股價反應利多，跳漲逾5%。

22.台玻(1802)：三大法人拉大買超力道，封關日合計逾1萬張，籌碼面助攻，亮燈漲停。

23.材料-KY(4763)：子公司擬於大陸科創版IPO，多方蠢動，今早拉升逾3%。

24.麗臺(2465)：比特幣衝破3萬美元，觸及歷史高點，早盤漲逾4%，收復短均。

25.耀登(3138)：躍升台灣5G NR測試廠，營運看俏，早盤拉出第3根漲停。

26.啟碁(6285)：新訂單到手，年營收拚千億，早盤漲逾6%，突破月線、季線。

27.上銀(2049)：訂單能見度至Q2，業績成長動能強，早盤漲2.8%。

(時報資訊)

（4）股王大立光在2021年開紅盤日股價開高走高，早盤強勢上漲5%，高點來到3355元，重新站回月線3300元之上，為7日上場的法人說明會暖身。

揮別失落的2020年，大立光今天一反過去1年疲弱的表現，在低基期、法說會在即，新年新希望的推動下，股價小開高後，吸引買盤陸續進駐，推動股價一路走高，開盤1個半小時最高來到3355元，漲幅5%；一舉突破10日線3255元、月線3300元。

大立光將於1月7日召開線上法說會，由執行長林恩平親自主持；預料客戶拉貨力道、手機鏡頭新趨勢及毛利率表現都是法人焦點。

大立光為手機鏡頭主要供應商，客戶群涵蓋面廣泛，整體手機市場表現直接牽動營運；2020年疫情嚴重影響手機銷售狀況，根據IDC預估，2020年手機銷售量僅12億支，成衰退估11.9%，大立光去年前11月營收年減8.27%表現優於產業。

全球手機市場衰退，尤其高階手機銷售受阻，再加上少掉華為訂單挹注，都是大立光去年營運迎來逆風主因，雖然iPhone 12表現相對亮眼，但仍無法扭轉大立光全年度營運下滑的命運。

2021年IDC預估手機銷售量13.5億支，年增12.5%，銷售量雙位數的回溫。法人普遍認為手機銷售復甦對於大立光是正面看待。

展望2021年，大立光能否隨著5G帶動手機整體需求成長進而重振雄風，市場引頸期盼，法人也有不小的期待。大立光7日線上法說，屆時公司釋出的訊息，加上今年度各大品牌手機新規格的抵定將成為光學鏡頭廠最重要風向球。（中央社）

（5）IC設計廠聯發科今天股價表現強勁，開高走高，盤中一度達新台幣790元，創歷史新高價，市值攀高至1.25兆元。

聯發科2020年營運表現亮麗，不僅4G手機晶片市占率提升，5G手機晶片也躋身世界領先群，據市調機構Counterpoint統計，聯發科第3季智慧手機晶片市占率達31%，超越高通（Qualcomm）的29%，首度登上全球智慧手機晶片龍頭寶座。

聯發科2020年總營收將突破100億美元大關，進入全球IC設計業領先群，法人預期，隨著5G市場持續高度成長，2021年5G智慧手機出貨量可望倍增，聯發科營運將可受惠，業績應可更上層樓。

聯發科今天在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，一度達新台幣790元，漲43元，漲幅5.75%，創下歷史新高價，市值增加683億元，攀高至1.25兆元。（中央社）

（6）蘋果Apple Car想像威力持續發酵，鴻海(2317)集團旗下乙盛-KY(5243)及廣宇(2328)，以及車用光達VCSEL廠-穩懋(3105)因可望搭上Apple Car大商機，未來營運動能想像空間大，今天盤中股價同步大漲，其中穩懋及乙盛-KY股價創下掛牌新高價，廣宇亮燈漲停創下2019年4月18日新高。

儘管Apple Car仍是「只見媒體報，未見車形影」，但投資市場對於蘋果跨入汽車領域均正面看待，積極轉型佈局3+3產業(機器人、數位醫療、電動車、AI、半導體與5G等新世代通訊技術)的鴻海集團被市場視為蘋果打造Apple Car最重要的平台，鴻海集團旗下機構件廠-乙盛-KY及PCB/連接器廠-廣宇可望配合集團佈局，營運進入新成長期。

乙盛-KY挾為美西少數擁有大件沖壓製程能力廠商優勢，在Tesla成立初期就躋身為Tesla供應商，車用產品營收也跟隨Tesla成長腳步放大，推升去年前3季車用產品佔比從2019年同期的26%攀高至32%，躍升為公司第二大產品線，僅次於TV前3季佔比41%。

除得力於Tesla銷售成長，推動乙盛-KY車用產品營收攀升另一個動能為電動汽車輕量化趨勢，包括：Tesla電池包延伸底座機構總成，歐美車廠電動車款也在洽談中；而乙盛-KY亦將產線製程從金屬沖壓逐步擴大至塑膠成型、皮革包覆，如：應用於車廂內部飾件的熱壓成型技術等，進而將產品從過去的單件零組件進階至總成件，例如：發泡成型技術的座椅件總成/扶手件總成、車門內側總成、車尾門內側總成等，去年部分塑膠件已開始貢獻業績，預估今年總成件及塑膠件會有較大貢獻。

乙盛-KY自結去年11月稅前盈餘為6800萬元，稅後盈餘為5100萬元，年成長76%，單月每股盈餘為0.31元，累計去年前11月合併營收為87.54億元，年減5.1%。

受惠於供應Tesla產品從沖壓件逐步拓展至總成件，乙盛-KY今年車用產品營收可望較去年明顯成長，佔公司營收比重有機會上看40%，在車用及伺服器兩大產品助攻下，乙盛-KY總經理蕭伊宏表示，今年營收會比去年好，毛利率及獲利亦可望因車用佔比拉升優於去年。

廣宇配合集團發展，已切入車用及醫療產品，其中車用部分，廣宇汽車影音線束產品已開始出貨一般車廠，公司亦持續開發儀表控制等產品，針對電動車，廣宇亦開發連接馬達的電池高壓線束、控制車用電子的低壓線束及感測器等產品，在產品日益多元下，廣宇不僅有機會成為鴻海集團車用產品主要供應商，亦有助於公司搶攻大陸及東南亞地區電動車廠；在醫療部分，廣宇已開始出貨醫療檢測如心電圖等設備外接式線材。

廣宇去年前3季稅後盈餘為4.68億元，每股盈餘為0.9元，累計前11月合併營收為186.46億元，年減20.46%。

廣宇表示，公司希望聚焦車用及醫療產品，提升高毛利產品比重，帶動獲利成長，明年獲利有機會重返2018年到2019年每股盈餘2元以上水準。

光達(LiDAR)因具有高量測距離、高精度、高辨識度等優點，且不受環境亮度影響，可以不分晝夜地感測周遭障礙物形狀、距離等資訊，成為實現自動駕駛必備之感測元件，也成為Apple Car自駕車系統明星零組件，穩懋深耕VCSEL，為蘋果智慧型手機ToF鏡頭主要供應商，市場預期，穩懋挾技術優勢，可望在Apple Car車用LiDAR佔有一席之地。（時報資訊 張漢綺）

（7）天鈺(4961)2021年營運樂觀，包括PMIC(電源管理IC)、電子標籤等持續成長外，還會有新品入列，持續為營運注入貢獻，天鈺今2021年首個交易日即獲多頭進駐，股價數度攻上漲停135元，再創天價，近期融券也持續增加中。

天鈺去年第四季可望在大尺寸出Total Solution(DDI+T-Con+PMIC)、小DDI價格調漲、ESL的需求等，所有產品線的需求都不錯，營運表現不差。

展望今年，天鈺PMIC成長率會比往年成長外，電子標籤預估會超過2億片，大部分會是三色，黑白或全彩的比較少，整體市占持續提升，還有AMOLED智慧手環及手錶預計最快在本季出貨，此外，Mini LED被動式產品、手機產品則有機為在今年第四季出貨。

就長線趨勢來看，彩色電子紙有機會扮演新動能，元太用ACEP技術，材料革新後翻頁速度變快，驅動IC也要升級，目前還在開發尚未上市，但彩色電子紙在未來教育市場可以期待，有機會是現在黑白需求的數倍，也會往大尺寸靠。

但還是要看元太的進度跟客戶策略。以上游半導體產能來說，目前夏普的產能多數給天鈺用，8吋產能還沒有全滿，天鈺也會在其他幾家代工廠，包括聯電(2303)、世界(5347)、旺宏(2337)、合肥晶合等，持續優化產品投片的組合。（時報資訊 王逸芯）

（8）創意(3443)營運最壞時期已經過去，去年第四季在NRE案認列入帳下，法人看好創意營收有機會挑戰歷史新高，展望2021年，AI(人工智慧)、HPC(高速傳輸)、5G等將扮演創意重要成長動能，且在過去1~2年的開案也將在今年陸續步入收割期，加上有台積電(2330)先進製程做後盾，創意今股價率先反映2021年正向預期，早盤後隨即攻上漲停價372.5元鎖住。

創意營運最壞時機已經過去，去年第四季營收可望季增二位數成長，且獲利將有明顯反轉。

創意去年11月合併營收10.26億元、月增加10.3%，年減18.3%，累計前11個月合併營收115.81億元，年成長20.9%，法人預估，創意去年第四季因數款NRE案認列入帳，5奈米測試晶片設計案帶來營收貢獻，12月營收有機會挑戰歷史新高，季成長上看一成。

展望2021年，創意營運動能主要來自於AI、HPC、5G等，將帶動營收及獲利大幅成長，創意在過去1~2年的開案也將在今年陸續步入收割期，尤其在16奈米、7奈米等先進製程的ASIC量產將會進入高速成長階段。

且創意還有台積電先進製程當靠山，相關貢獻更是可以樂觀期待；另外，在5G方面，創意在大陸第二大、韓系客戶的訂單有斬獲，預計今年5G網通營收佔比上看2成。（時報資訊 王逸芯）