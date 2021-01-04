外資持有台股創雙高 這一檔買超最多！

證交所統計，2020年台股封關周（上周）外資在集中市場買超442.08億元，累計外資持有台股總市值達20.17兆元，占比接近45％，雙寫歷史新高；另外，上周外資買超開發金（2883）3.81萬張最多，另賣超群創（3481）9.1萬張最多。

證交所統計，上周外資在集中市場買超442.08億元，另統計自2020年全年外資賣超5,395.22億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20.17兆元，占全體上市股票市值的44.98％，周增6,618.88億元。

上外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：開發金買超38,050張，台積電買超29,928張，兆豐金買超23,954張；外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：群創賣超90,998張，友達賣超73,357張，長榮賣超47,805張。

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