Apple Car夢想行情 這3檔飆上新高度

蘋果Apple Car想像威力持續發酵，鴻海（2317）集團旗下乙盛-KY（5243）及廣宇（2328），以及車用光達VCSEL廠-穩懋（3105）因可望搭上Apple Car大商機，未來營運動能想像空間大，今天盤中股價同步大漲，其中穩懋及乙盛-KY股價創下掛牌新高價，廣宇亮燈漲停創下2019年4月18日新高。

儘管Apple Car仍是「只見媒體報，未見車形影」，但投資市場對於蘋果跨入汽車領域均正面看待，積極轉型佈局3+3產業（機器人、數位醫療、電動車、AI、半導體與5G等新世代通訊技術）的鴻海集團被市場視為蘋果打造Apple Car最重要的平台，鴻海集團旗下機構件廠-乙盛-KY及PCB/連接器廠-廣宇可望配合集團佈局，營運進入新成長期。

乙盛-KY挾為美西少數擁有大件沖壓製程能力廠商優勢，在Tesla成立初期就躋身為Tesla供應商，車用產品營收也跟隨Tesla成長腳步放大，推升去年前3季車用產品佔比從2019年同期的26％攀高至32％，躍升為公司第二大產品線，僅次於TV前3季佔比41％。

除得力於Tesla銷售成長，推動乙盛-KY車用產品營收攀升另一個動能為電動汽車輕量化趨勢，包括：Tesla電池包延伸底座機構總成，歐美車廠電動車款也在洽談中；而乙盛-KY亦將產線製程從金屬沖壓逐步擴大至塑膠成型、皮革包覆，如：應用於車廂內部飾件的熱壓成型技術等，進而將產品從過去的單件零組件進階至總成件，例如：發泡成型技術的座椅件總成/扶手件總成、車門內側總成、車尾門內側總成等，去年部分塑膠件已開始貢獻業績，預估今年總成件及塑膠件會有較大貢獻。

乙盛-KY自結去年11月稅前盈餘為6800萬元，稅後盈餘為5100萬元，年成長76％，單月每股盈餘為0.31元，累計去年前11月合併營收為87.54億元，年減5.1％。

受惠於供應Tesla產品從沖壓件逐步拓展至總成件，乙盛-KY今年車用產品營收可望較去年明顯成長，佔公司營收比重有機會上看40％，在車用及伺服器兩大產品助攻下，乙盛-KY總經理蕭伊宏表示，今年營收會比去年好，毛利率及獲利亦可望因車用佔比拉升優於去年。

廣宇配合集團發展，已切入車用及醫療產品，其中車用部分，廣宇汽車影音線束產品已開始出貨一般車廠，公司亦持續開發儀表控制等產品，針對電動車，廣宇亦開發連接馬達的電池高壓線束、控制車用電子的低壓線束及感測器等產品，在產品日益多元下，廣宇不僅有機會成為鴻海集團車用產品主要供應商，亦有助於公司搶攻大陸及東南亞地區電動車廠；在醫療部分，廣宇已開始出貨醫療檢測如心電圖等設備外接式線材。

廣宇去年前3季稅後盈餘為4.68億元，每股盈餘為0.9元，累計前11月合併營收為186.46億元，年減20.46％。

廣宇表示，公司希望聚焦車用及醫療產品，提升高毛利產品比重，帶動獲利成長，明年獲利有機會重返2018年到2019年每股盈餘2元以上水準。

光達（LiDAR）因具有高量測距離、高精度、高辨識度等優點，且不受環境亮度影響，可以不分晝夜地感測周遭障礙物形狀、距離等資訊，成為實現自動駕駛必備之感測元件，也成為Apple Car自駕車系統明星零組件，穩懋深耕VCSEL，為蘋果智慧型手機ToF鏡頭主要供應商，市場預期，穩懋挾技術優勢，可望在Apple Car車用LiDAR佔有一席之地。

（ 時報資訊 張漢綺）

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