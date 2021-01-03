盤前掃描》TWS夯 3檔大進補

台股元/4盤前掃瞄的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.迎接2021年，生技股挾著獲利將連創四年新高，而目前本益比卻是史上新低，在評價嚴重低估，且後續有消費復甦、新藥授權、臨床進度大進展，防疫檢測等豐富題材加持，預期季季都有利多中，將成盤面最「牛」的主流明星。

法人認為，2021年生技股題材豐富，消費復甦股看好金可-KY、佐登-KY、麗豐-KY，防疫股以瑞磁 ABC-KY、泰博、普生、圓點最佳，而拜登執政後預期表現最佳的國際新創生醫如，逸達、生華科、浩鼎、達亞等，都是首選。

2.投資機會一逝不再。金管會研議2021年將開放證券商承作「在途款短期融資業務」，即投資人贖回基金要轉進股票投資，現行要T+5（T指贖回日）以上的時間，或賣股票要轉入其他標的，也要T+2的天數，券商未來可以「墊款」方式，讓投資人將錢立即投入新的投資，抓住投資時機，券商也可提高資金的投報率。

3.晶圓代工龍頭台積電2020年繳出亮麗成績單，預期全年美元營收年成長率逾三成並創下歷史新高。2021年雖然仍有新冠肺炎疫情蔓延、地緣政治及貿易戰等外在環境變數，但晶圓代工訂單強勁，第二季前產能利用率維持滿載。

設備業者及市場法人看好台積電2021年3奈米產能建置及2奈米技術研發加速進行，全年資本支出將上看200億美元再創新高。包括漢唐、帆宣、家登等大同盟夥伴受惠

4.疫情肆虐2020年一整年，全球啟動史上最大寬鬆、印鈔救經濟，資金外溢效應加上海外資金回流，讓新台幣升勢強勁難擋，央行以洪荒之力進場調節，艱守28元大關，匯銀主管指出，進入2021年，疫情暫時還看不到好轉，預料央行將持續上調防線，也就是新台幣進入27元價位看來已成定局。

5.根據REFINITIV最新聯貸統計，新台幣匯率急升帶動一波企業避險潮，使美元聯貸由谷底爆大量，2020年第四季美元聯貸案量創下近四年新高，當季國銀全體的美元聯貸案總量達50億美元，為2016年第三季以來單季最高紀錄。

6.踏入2021年後，比特幣短短三天已上漲逾5,000美元。根據Coindesk報價，比特幣每單位價格在台北時間周日首次升破34,000美元大關，創下34,544.94美元的新高。

因為愈來愈多交易商和投資人押注比特幣將成主流支付工具，比特幣2020年累計飆漲逾300％，主要漲勢集中在10月之後。12月中升破20,000美元後，漲勢更停不下來，迄上周末止兩周內累計大漲逾50％。

7.汽機車汰舊換新減徵貨物稅本月7日即將落日，行政院卻遲遲未送出延長五年修法版本，政策是否生變備受外界矚目。據悉，為避免延長優惠年限衝擊中古車商生計，行政院初審版本將汽車汰舊換新減徵5萬元貨物稅適用車齡，從原本出廠六年以上拉長為十年以上，以利低價中古車流入市場。

8.貨櫃船運市場運價最低的東北亞航線，本月起將大幅調升，陽明與德翔海運都已通知客戶元月1日起，每箱（20呎櫃）調高300美元，漲幅約150％，預料萬海航運等很快也會有調漲動作；接下來預計本月中各航線還會有一波調漲，但因運價已過高，各國政府加大監督力道，託運人負面情緒高漲，航商透露運價不會再大幅調漲了。

9.為因應來自國際大廠對於IDC（雲端資料中心）機櫃的急迫需求，中華電信規畫2021年至少新建或擴建三座IDC中心，包括板橋IDC中心將在2021年擴建，台中新建一座大型IDC中心，中華電信與子公司是方電訊也將在內湖新建一座全新IDC中心。市場推估三座IDC中心的總投資規模合計將超過百億元。

10.電動車商特斯拉（Tesla）上周末公布2020年全球出貨量創新高紀錄並優於市場預期。儘管距離全年出貨50萬輛目標僅差一步之遙，但投資人對此仍相當雀躍。

11.面板雙虎近年積極耕耘車載面板市場，在台灣打造一條龍生產線，躋身全球前三大車載面板供應商。友達（2409）2020年在台灣新增兩條車載面板後段產線，目前更規畫赴海外設廠以就近供應客戶，同時也針對車聯網提供從雲端到地端、從軟體到硬體、從AI到垂直應用的解決方案，滿足商用車營運公司的管理需求。

群創（3481）把車載面板事業切割出去成立子公司群豐駿，延伸到下游車用系統產品的研發、製造、銷售，做到車用電子產品一條龍。

12.台港兩地科技股大PK！港交所為搶攻科技IPO商機，香港打造「港版那斯達克」版圖，恒生指數公司2020年7月27日起將騰訊等30檔重量級電子公司納入恒生科技指數。

統一投顧董事長黎方國及新光投信董事長劉坤錫均指出，科技股在全球資本市場影響力越來越大，台港兩地科技大廠軟硬合體，有利推升大中華科技股本益比向上推高。

13.真無線藍牙耳機（TWS）需求持續成長，研調機構Canalys預期，2021年TWS市場規模將有望達3.5億套，相較2020年成長39％。

法人看好，2021年的TWS市場除了市場規模增加之外，蘋果推出的AirPods Max將掀起規格升級商機，TWS晶片廠瑞昱（2379）、原相（3227）及微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）2021年接單力道將有望更加強勁

B.利空因子：

1.里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝曾提醒，中芯國際成熟製程遭禁令限制程度，似不如市場預期來得嚴重，大陸在成熟製程競爭上恐帶給聯電更大壓力。

因此，儘管聯電獲利表現有所回溫，但中長線必須更理性看待。對照外電報導美國分批次發給中芯國際成熟製程許可證，解禁變數考驗法人持股信心。

2.最新調查顯示，華爾街投資者普遍看好美股在2021年將續飆新高，但認為接下來拜登擔綱美國總統的4年期間，股市報酬率恐將遜於川普任總統時期的水準。

CNBC的季度報告於12月14日到23日調查逾100位專家對股市前景看法，受訪對象包括投資長、股市經理和CNBC資金管理撰稿者。

3.大陸房市調控持續發力！過往銀行房貸額度相對寬裕的元月份，受到中國人民銀行對銀行房地產貸款業務上限新規的影響，各家銀行無不戰戰兢兢、嚴審貸款，預期2021年銀行房貸業務將呈現不增反減的情況。

4.日本首相菅義偉的唯一外籍顧問，前高盛分析師艾金森（David Atkinson），直指日本經濟的病灶在於生產力低落，讓日本經濟起死回生的方法，在於提高中小企業生產力。