外資看晶圓雙雄 台積續強、聯電有隱憂

台股2021年首個交易日，市場聚焦颳起2020年多頭旋風的半導體晶圓代工雙雄，外資公認，台積電挾先進製程強大優勢，2021年有望持續往600元高價挺進；股價大漲一段的聯電，則面臨中芯國際成熟製程獲美國許可證傳言影響，吹皺一池春水。

雙雄股價過往多年，均由台積電一枝獨秀，2020年因8吋晶圓代工產能吃緊，美國又對中芯國際祭出禁令，帶動聯電等二線晶圓代工廠迎轉單紅利想像空間。

以聯電股價來看，從2020年中至10月初，波段漲幅已逼近八成，中芯國際於10月4日晚間首度證實遭美方禁令後，聯電股價波段再飆80％，同期間漲幅狠甩台積電。股價上漲最大功臣的投信法人，持股由2020年9月初的不足80,000張，至年底暴增至30.7萬張；融資餘額同期間則大增逾90,000張。

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝曾提醒，中芯國際成熟製程遭禁令限制程度，似不如市場預期來得嚴重，大陸在成熟製程競爭上恐帶給聯電更大壓力，因此，儘管聯電獲利表現有所回溫，但中長線必須更理性看待。對照外電報導美國分批次發給中芯國際成熟製程許可證，解禁變數考驗法人持股信心。

外資圈現階段對聯電仍以看多意見為主流，如：野村、高盛、瑞銀、瑞信、滙豐等，看好獲利改善與產能吃緊挹注，給予正向投資評等，最高推測合理股價是60元；相反地，里昂與大和資本證券著眼產能滿載、漲價等已知利多，推升股價大漲一段後，評價是否被過度追捧，推測合理股價分別是38與25.5元，顯見外資圈對聯電意見分歧程度不小。

反觀最大權值股、晶圓代工全球一哥台積電前景，博得法人一致讚賞。放眼2021年，大和資本證券半導體產業分析師徐禕成認為，儘管評價不低可能使投資難度提高，但不影響大數據、物聯網（IoT）、5G與高效能運算（HPC）等幾大主軸表現。

台積電與聯電不同，在先進製程發展進度傲視半導體業，並不依賴成熟製程，凱基投顧半導體產業分析師陳佳儀認為，5奈米製程除蘋果業務外，預期交付超微（AMD）、高通、聯發科與其他高效能運算客戶的5奈米產品，都將在2021年底前開始出貨。

英特爾的委外代工訂單方面，儘管外資認為2021～2022年對台積電營收貢獻程度有限，然陳佳儀看好，英特爾2023年起外包給台積電的業務量會更為可觀，評估台積電5與3奈米製程業務2022～2023將有更大上檔空間。