大立光7日法說 法人先喊重返榮耀

台股迎來2021年，外資也放完耶誕假期，全面回歸市場後第一件重頭戲馬上登場：股王大立光將在7日召開法說會，除了會公布2020年第四季成績單，更重要的是可望釋出2021年營運展望，畢竟股價壓抑一整年、落後多數電子指標，股王何時榮耀回歸，是萬眾期待焦點。

智慧型手機產業受新冠肺炎疫情影響，銷量與升級進度都不如預期，多數供應鏈廠商均被衝擊，再加上華為禁令影響，大立光營收表現相對疲弱。進入2021年，各研究機構對5G智慧機滲透率拉升寄予厚望，花旗環球、野村、瑞信、廣發證券等均看好股王2021年重返榮耀，給予正向投資評等。

外資於法說會上，將聚焦智慧機市況、5G智慧機出貨量、鏡頭升級進度、競爭版圖變化、重要客戶出貨動能等幾大面向。

廣發證券執行董事暨海外電子產業首席分析師蒲得宇指出，因5G智慧機售價快速下滑，將提升滲透率，預期全球5G智慧機2020年出貨量2.23億支、2021年將增長至6.35億支。整體而言，智慧型手機產業因5G助陣與2020年基期相對低，2021年總出貨量可增長一成，智慧機市況可望比2020年好。

2020年另一造成法人對股王後市產生困擾的歧異點，非競爭版圖變化莫屬。花旗環球證券科技產業分析師賴昱璋剖析，市場不時有舜宇光、SEMCO進入iPhone供應鏈，並瓜分鏡頭市占的推測言論，但根據花旗環球最新調查，舜宇光的學習曲線比預期長，無法成為下半年新iPhone的供應商，比較有可能先從iPad鏡頭開始做起。

在各大智慧機品牌銷售動能表現上，蒲得宇研判，小米因在海外市場與華為重疊性高，出貨量上升潛力最大；OPPO與Vivo主要受益於大陸市場；此外，蘋果iPhone銷量主要獲自身用戶的升級周期帶動。

野村證券科技產業分析師李佳伶於2020年底，調升大立光投資評等至「買進」，送暖股王。她表示，華為分拆出新榮耀後，儘管還要觀察榮耀團隊品牌策略，並有待市場意見回饋檢視，然不可否認榮耀在中低階智慧機鏡頭規格上相對積極，可部分緩解大立光市占流失壓力，整體對大立光影響為中性偏多。