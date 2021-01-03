運價狂升 陽明喜迎升評潮

陽明2020年業績大爆發，有兩家投顧分別估陽明2021年EPS為7.5元與9.42元，國內兩家大型攬貨公司負責人都認為過度樂觀，一家認為要等5月美國線長約運價簽下再做判斷較客觀，另一家則認為估5元上下較合理；陽明在2020年最後一天舉辦法說會，一跨入新年就迎來法人升評潮。

國內某投顧以陽明公告2020年11月自結稅後EPS為0.92元為基礎，預期以營收將落後運價漲勢一個月以上估計，12月獲利會更高。估陽明第四季稅後EPS 2.81元，以除權後股本計約2.21元，全年EPS 2.77元。2021年則估陽明EPS為11.97元，以除權後股本計9.42元。

第一季將是2021年貨櫃航運運價最可能明顯修正的時間，若首季貨櫃運價拉回幅度未超過50％，將使原本的淡季運價高過2020第三季旺季，後續在2021年全球景氣復甦、新船下水量較少、5月1日美國線長約換約下，2021年將會成為貨櫃航商大豐收年。

另2021年全球大缺船，陽明新船大量下水，有助推升獲利。目前新船訂單創新低，2023年實施二氧化碳減排規定，航商造船意願保守，造船前置期至少一年以上，2021年全球將持續缺船，陽明2021年將有六艘1.1萬及四艘0.28萬箱新船下水，船隊運力增加一成以上。

對於投顧的預估，本國與外國船公司在台高階都認為，2021下半年市場很難預料，要看疫情發展與疫苗施打成效，這一波封城、鎖國對於各國經濟與購買力的影響也需要觀察。

另因2020下半年歐美進口商大量補貨、囤貨，知名海運研究機構Alphliner原估2021年需求會大於供給，但近期已修正預估，估計新的一年需求會變和緩，另可能是因市場太熱，舊船拆解會延後，估需求增3.5％，供給增3.9％，2021年的市場應該是比較健康與均衡的狀態。

業界認為，疫情未結束，訂單就不會明朗化，歐洲線簽長約的不多，多數都是短約，美國線5月長約才具指標性，等美國線長約簽下，就可以看出船、貨雙方對市場的看法。

另因陽明子公司光明海運經營散裝船，也要看散裝船2021年景氣，而這一部分頗為看好，光明轉盈機率很高；另外油價也需要觀察，2020年的低油價是否延續也需要再觀察。