台北匯市2021開盤 台幣條件飽滿衝刺27

台幣對美元2020封關價已觸及28.094關口，在美元持續走弱、拉回無力下，周一(4日)台北匯市2021開盤首日，盤中衝破28宛如囊中探物。隔夜美元指數2020/12/30下跌0.35％至89.68，突破支撐位89.75，12/31仍僅略反彈到89.92。

OANDA外匯交易商估計，1月份美元指數進一步跌至2018年低點88.25已在必然之事，由於弱勢美元是2021好景氣之「必要條件」，能帶動美股續旺及上市公司營收佳績，在亞幣紛紛走揚下，台幣匯率續升也是必然。

然而，市場生態就是有人空、有人多，渣打財富管理認為，美國政經情勢不如預期，應會對美元帶來延續盤整的走勢。而2020年亞幣升幅最大的人民幣，歷經跨過「年線」，中國境內每人每年可對外匯豐10萬人民幣的額度，重新啟動，資金外流的小股壓力應會稍微壓抑人民幣升勢。

富蘭克林投顧分析，全球貨幣寬鬆路線未改，美元趨勢向下一時不易改變，預期美元指數仍將維持弱勢格局，短線在89.5～90.5狹幅整理，非美貨幣除了歐元，新興貨幣最具表現機會。

OANDA外匯交易商指出，亞洲貨幣近期來小幅走高，升幅不足歐元對美元匯率，不排除是受到各國官方或非官方市場的阻升干預，而周漲幅最大的馬來西亞幣，可連繫上國際原油價格的上漲趨勢。加幣也有類似情況。渣打財富管理分析，油價上漲與風險情緒轉趨樂觀，推升加幣繼續走揚，一旦加幣對美元突破1.2670，則可能測試1.2520，2017年9月的高點在1.2057。