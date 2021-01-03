中芯解禁變數 考驗外資對聯電信心

外電報導，業界傳出中芯國際成熟製程獲得美國的許可證，消息一出，中芯國際股價連二個交易日大漲，原本市場寄予轉單期望的聯電(2303)，則因外電報導影響使股價回檔，吹皺半導體二哥一池春水。

雙雄股價過往多年來，均由台積電一枝獨秀，2020年因8吋晶圓代工產能吃緊，美國又對中芯國際祭出禁令，帶動聯電等二線晶圓代工廠迎轉單紅利想像空間。

以聯電股價來看，從2020年中至10月初，波段漲幅已逼近八成，中芯國際於10月4日晚間首度證實遭美方禁令後，聯電股價波段再飆80％，同期間漲幅狠甩台積電。股價上漲最大功臣的投信法人，持股由2020年9月初的不足80,000張，至年底暴增至30.7萬張；融資餘額同期間則大增逾90,000張。

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝曾提醒，中芯國際成熟製程遭禁令限制程度，似不如市場預期來得嚴重，大陸在成熟製程競爭上恐帶給聯電更大壓力，因此，儘管聯電獲利表現有所回溫，但中長線必須更理性看待。對照外電報導美國分批次發給中芯國際成熟製程許可證，解禁變數考驗法人持股信心。

外資圈現階段對聯電仍以看多意見為主流，如：野村、高盛、瑞銀、瑞信、匯豐等，看好獲利改善與產能吃緊挹注，給予正向投資評等，最高推測合理股價是60元；相反地，里昂與大和資本證券著眼產能滿載、漲價等已知利多，推升股價大漲一段後，評價是否被過度追捧，推測合理股價分別是38與25.5元，顯見外資圈對聯電意見分歧程度不小。

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