2021年首場指標股法說 大立光7日打頭陣

台股迎來2021年，外資也放完耶誕假期，全面回歸市場後第一件重頭戲馬上登場：股王大立光將在7日召開法說會，除了會公布2020年第四季成績單，更重要的是可望釋出2021年營運展望，畢竟股價壓抑了一整年、落後多數電子指標，股王何時榮耀回歸，是萬眾期待焦點。

智慧型手機產業受新冠肺炎疫情影響，銷量與升級進度都不如預期，多數供應鏈廠商均被衝擊，再加上華為禁令影響，大立光營收表現相對疲弱。進入2021年，各研究機構對5G智慧機滲透率拉升寄予厚望，花旗環球、野村、瑞信、廣發證券等均看好股王2021年重返榮耀，給予正向投資評等。

2020年造成法人對股王後市產生困擾的歧異點，非競爭版圖變化莫屬。花旗環球證券科技產業分析師賴昱璋剖析，市場不時有舜宇光、SEMCO進入iPhone供應鏈，並瓜分鏡頭市占的推測言論，但根據花旗環球最新調查，舜宇光的學習曲線比預期長，無法成為下半年新iPhone的供應商，比較有可能先從iPad鏡頭開始做起。

野村證券科技產業分析師李佳伶於2020年底，調升大立光投資評等至「買進」，送暖股王。她的觀點是，華為分拆出新榮耀後，儘管還要觀察榮耀團隊的品牌策略，並有待市場意見回饋檢視，然不可否認榮耀在中低階智慧機鏡頭規格上相對積極，可部分緩解大立光市占流失壓力，整體而言，對大立光影響性為中性偏多。

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