台股元月首周展望 法人看好族群出列

台新投顧看好PA、DRAM股等八大類

台股上周攻堅行情亮麗封關，加權指數周K線拉出連九紅，櫃買指數也震盪攻堅走勢、周K線連兩紅表現。台新投顧元月首周看好八大題材類股，包含：PA股、DRAM股、Mini Led股、電動車股、面板股、鋼鐵股、塑化股、紡纖股等，研判元月首周指數將在14,500～14,900點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.各國持續推寬鬆財政政策。

2.新冠肺炎疫苗陸續問世。

3.電子零組件供給吃緊，漲價題材持續，帶動相關類股表現。

但台新投顧也提醒要留意兩項國內外利空因素：

1.新冠病毒變異擴散，多國封鎖邊境，不利經濟活動。

2.短線盤勢連續上揚，漲多獲利了結賣壓隨時湧現。

日盛投顧：指數上看14,900點

台股109年12月31日收盤指數為14,732.53點，整周上漲401.11點及周漲幅2.80％，各類股漲跌互見，以航運類指數上漲9.56％最強勢，光電類指數下跌0.82％最弱勢。日盛投顧預期元月首周指數區間介於14,500～14,900點，元月首周看好四大題材類股，包含：航運股、LED股、IC設計股、車用概念股等。

日盛投顧彙整資訊分析指出，近期五項國內外利多因素：

1.疫苗開發進度優於預期。

2.新款5G手機陸續問世、滲透率升。

3.超低利率、熱錢伺機進場。

4.台商回流、投資持續增加，有利於台股資金動能。

5.2021年經濟成長率將持續成長。

另日盛投顧也提醒留意四項國內外利空因素：

1.國內外新冠疫情狀況持續受注目，元旦後疫情可能更加嚴峻。

2.新台幣升值使外銷股產生匯損壓力，2020年第四季電子股財報受匯損影響待觀察。

3.股債平衡基金於1月進行再平衡。

4.美國紓困案仍可能有變數。