15檔低股淨比 新年明珠

資金源源不絕流入的台北股市，2020年以收在高點風光落幕，新年度如何布局成為投資人的新課題。法人表示，全球股市多頭格局，看不到反轉徵兆，尤其外資回補的台股，元月效應有機會接棒上場。此時投資可以股價淨值比低、法人12月以來買超、獲利成長等條件篩選，共有群創、開發金等15檔股市明珠，將於2021年接棒演出。

台股封關日順利收紅上漲44點，並續創歷史新高，為2020年台股劃下完美句點。加權指數全年大漲2,735點、漲幅22.8％，為近十年來最大漲點、第二大漲幅，相較於全球主要指數，領先日本、上海、香港、美國道瓊，以及德國、法國、泰國等多國的股市。

至於新的一年要如何布局，市場專家表示，可先從股價淨值比著手，找出低於或等於1的個股，配合機構法人預估2021年EPS年增，且2020年12月以來三大法人買超等條件，篩選出群創、開發金、仁寶、彩晶、友達、台新金、太景*-KY、敬鵬、和鑫、國際中橡、中華、寶成、四維航、尖點、國建等15檔，分布在面板、金融、宅經濟、車用、原物料概念等領域。

國泰證期經理蔡明翰指出，目前市場流行買低位階個股，主要是受新冠肺炎疫情干擾，以致資金並未流向績優股，要確定歐美疫情穩定，資金才可能轉出，短期仍可能在低位階族群打轉，面板、被動元件、MOSFET、LED、低價傳產為盤面主流。

蔡明翰還說，外資2020年大量出脫金融股，主要是因低利率及匯損兩大利空，看壞金融股的表現，目前雖在產業谷底，下檔空間有限，惟美聯準會（Fed）的貨幣寬鬆政策，預期將持續到2023年，投資金融股要留意利空陰影仍在。

面板及車用兩大低位階族群為法人看好的兩大族群。面板部分，法人表示，主要是面板產業的基本面好轉，之前三年，因中國大陸面板廠的新產能開出，面板價格下跌，面板廠本業表現不佳，但在韓國二大廠撤出電視面板產業後，面板廠基本面持續好轉，2021年下半年供需也將改善，獲利展望看好，目前股價也反映此一樂觀展望。

車用方面，則因歐美中車市依序好轉，預期2021年全球車市有望恢復增長，估計成長12.9％至8,400萬輛，並於2021～2025年持續復甦。