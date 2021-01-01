首波造市先鋒 16檔先卡位

2020年台股畫下精彩的休止符，展望2021年，金管會重要政策之一就是「股票造市者制度」，預計6月30日上路，有關量化指標在年度結束後，即可展開第一輪篩選，輔以2019年配息及2020年前三季每股獲利（EPS），計有裕日車、震旦行等16檔可望入列券商造市口袋名單，投資專家建議可逢低先布局。

即使台股2020年繳出亮眼成績單，日均值2,000億創歷史新高，成交量周轉率超過125％寫近十年新高，但仍有許多個股淪為「冷門股」，據統計，2020年日均量不到百張的個股近360檔，顯示市場冷熱兩極化情況嚴重，而「殭屍股」中實際上不乏績優好股。

為活絡績優好股，金管會決定推股票造市者制度，依證交所訂定量化指標，須2020年日均成交股數後30％或周轉率＜市場平均周轉率；另在財務指標方面，須2020年財報EPS＞2元，且無累積虧損並有配息。由於年報3月底截止公告，因而第二階段的篩選要到3月才可全數出爐。

依2020年個股成交股數日、周轉率，以及2019年配息與2019、2020年前三季獲利表現，篩選出16檔可望入列券商造市口袋名單，包括廣越、華研、朋億、瓦城、寶島科、大塚、數字、裕日車、漢來美食、廣隆、震旦行、一零四、實威、尚凡、崑鼎、伸興。

台新投顧副總黃文清指出，篩選出來的個股都是獲利佼佼者，配息率都有六成以上，是業績、財務不錯的好公司，但可惜的是股票欠缺流動性，若能透過造市者制度來活絡流動性，將可吸引投資人及機構法人青睞，主管機關推動此一新制度，目的是希望好公司可以被發現。黃文清進一步表示，一家好公司要回饋股東，就是市值要成長，一家公司若股票交易活絡，有助於吸引投資目光及提升市值，對企業營運成長也有幫助。