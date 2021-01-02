蘋果強攻電動車 但有PK特斯拉的能耐嗎？

蘋果電動車問世消息一出，意外成為投資人熱烈追捧的對象，市場也感受到蘋果對特斯拉的威脅。2天內，蘋果市值大漲4兆元，特斯拉蒸發1.5兆元。蘋果有PK特斯拉的能耐嗎？外界都睜大眼睛看。

現在股票市場有多熱，看看蘋果汽車（Apple Car）的新聞就知道了。

2020年12月21日，在美股收盤前一個小時，路透發了一則新聞，指出「蘋果將在2024年推出自有品牌的自動駕駛電動車，並且使用自主研發的革命性電池系統」。新聞一出，蘋果股價立刻上漲超過1％，而且迅速引爆其他媒體大量跟進的報導，隔天開盤後，股價再度大漲6％！

這一則「預測2024年」的新聞，讓總市值高達2.2兆美元的蘋果公司，瞬間又暴增了1400億美元，折合台幣約4兆元！

市場喜新厭舊 蘋果造車火熱 特斯拉遭看空

一則新聞點火，就創造出台幣4兆元的財富，應該又是一次歷史紀錄。而引爆的火藥，首先是市場對於蘋果造車的高度期待。

蘋果是全球市值最大的企業，手中握有千億美元的現金，若要維持「一哥」的地位，自動駕駛電動車絕對是蘋果下一個世代最重要的續命仙丹（The next big thing）。

其次，資金充沛的股票市場需要炒作題材。剛巧電動車龍頭特斯拉被納入標普500指數成分股，過去3個月股價大漲3成，年初至耶誕夜累計暴漲669％。原本醞釀獲利了結的賣壓，此時藉著「Apple Car即將問世，搶走特斯拉龍頭地位」的炒作概念，不少對沖基金操作「放空特斯拉、加碼蘋果」的對沖部位。

兩天之內，蘋果股價竟大漲6％，市值增值台幣約4兆元；與此同時，特斯拉股價下跌8％，市值減少了530億美元（約台幣1.5兆元），採取「賣出特斯拉、買進蘋果」的短線對沖基金，兩天就有超過14％的套利空間，荷包賺飽賺滿。

還有一個對比，可以看出目前股市的瘋狂程度。特斯拉在2003年7月成立，一直到2020年的2月，總共花了16年又6個月，特斯拉公司的總市值才突破1400億美元。而一則未經證實、蘋果公司畫個遙遠大餅的「2024年造車」新聞，短短兩天所創造的財富，竟然等同於特斯拉16年半的努力積累。

最令人流淚的是通用汽車，這個雄霸美國的汽車業龍頭，搞了一個世紀又12年，在2020年耶誕夜當晚，總市值只有585億美元。Apple Car光靠一則新聞，兩天創造的財富就比通用汽車1百多年的積累還多出近2倍。金融市場「喜新厭舊」，如此「偏心」，令人難以置信。

自駕車部門換主帥 挖角谷歌大將 主導核心部門

Apple Car從2014年啟動研發，7年來一直只聞樓梯響。

稱為「泰坦專案」（Project Titan）的自駕車開發計畫，一度雇用超過一千名員工，又大幅裁員；曾經歷領導層重組，產品開發策略也由整車製造，大幅度轉向為只做核心系統，卻從未放棄自設工廠生產的計畫；2016年更曾斥資10億美元，入股中國叫車服務「滴滴出行」；甚至連特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）都公開證實，曾經找蘋果洽談合併，被蘋果執行長庫克（Tim Cook）否決而分道揚鑣。

直至2020年底，Apple Car發動的聲音再次響起。

路透那則「預測2024年」獨家新聞的前兩周，蘋果在12月9日宣布泰坦專案的原有負責人退休，改由主掌AI部門的約翰．賈南德里亞（John Giannandrea）擔任電動車專案的領導人。曾在特斯拉負責開發、2018年8月回鍋蘋果的費爾德（Doug Field）仍然是日夜督導的專案副總裁。賈南德里亞在蘋果主掌幾個最重要的核心部門，是語音助理Siri與AI機器學習的負責人，由他來掌舵Apple Car的產品開發，Apple Car向前大步邁進的企圖心不言而喻。

賈南德里亞的正式頭銜是「機器學習與人工智慧部資深副總裁資深副總裁」（SVP, Machine Learning and AI Strategy），他在2018年加入蘋果，是16位直接向庫克報告的部門主管之一；但賈南德里亞卻占有他人無法企及的重要性，因為他在加入蘋果前，曾在谷歌工作長達8年，是領導機器學習、搜尋與研究部門的最高主管。

2018年4月，他的跳槽轟動矽谷，堪稱是當年爆炸性最強的人事案。《紐約時報》甚至說：「人工智慧領域最能幹的主管，被蘋果挖角了。」

蘋果重金禮聘只是基本，為了賈南德里亞，還把分散在各個部門的機器學習、人工智慧開發單位，全部集中聽他的命令。此次，又加上自駕動車部門，說庫克把蘋果下個世代的發展交在賈南德里亞手中，也不算太誇張。

最快2021年Q3亮相 傳台廠打進供應鏈 出現爆單

市場之所以對Apple Car寄予「台幣4兆元」等級的關注，主要是Apple Car可能走出與特斯拉完全不同的模式。馬斯克一直堅持「品牌、設計、生產、銷售」必須完全整合的路線，而投資界則猜測蘋果可能把手機製造、外包的供應鏈生產模式，複製到電動車。

馬斯克從接手特斯拉至今，耗用近17年才在2020年開始獲利，但特斯拉的生產線一直是最大的困擾。之前零組件供應與組裝品質不穩定，克服後，又面臨生產速度趕不上訂單的困擾。12月21日，路透的報導也特別點出這個關鍵，報導引用「不具名泰坦計畫主管」的說法：「如果在地球上能找到一家公司，克服電動車快速量產的瓶頸，那大概就是蘋果公司了。」但這位匿名主管也承認並沒有十足把握：「畢竟這不是手機。」

台北股市關於「Apple Car供應鏈」的報導更超越路透，充滿想像力。

綜合台灣各大財經媒體的報導，有傳言和大、貿聯－KY、和勤、富田等多家台灣車用零組件廠「均已入列首波供應鏈」，甚至已出現「爆單」（訂單超越產能上限）的現象。傳言「Apple Car首款原型車，有數十輛已祕密在美國加州上路測試中」、「最快2021年第三季就會發表」，這些報導讓人覺得庫克與賈南德里亞是造車魔術師，有能力在不到一年之內，就從無到有變出一個電動車量產工廠。

不過，知名蘋果供應鏈分析師天風證券郭明錤對於台北媒體的熱烈追捧，狠狠澆了一盆冷水。他以蘋果耗用巨大資源，推出的智慧音箱「HomePod沒有像iPhone那麼成功」做參考，電動自駕車已經高手雲集，Apple Car不易取得全面勝利，因此「不建議投資者過度期望相關投資機會」。

比較持平的說法是，蘋果的確在嘗試Apple Car的量產商業模型，例如，與台積電共同開發「自駕車晶片」，並與意法半導體（STMicroelectronics）開發氮化鎵 （Gallium Nitride）相關應用；另外，要求汽車電子核心零組件供應廠商「試探性報價」，嘗試建立具體可行的供應鏈模型。

至於鴻海模式的外包組裝，最少到2021年之前都還無法確認。唯一可預期的是，特斯拉自駕電動車殺得傳統車廠找不到方向，如今來了一位真正重量級的競爭者，如果庫克下定決心，殺進自動駕駛電動車的終端消費市場，那麼，一直到路透報導所說的「2024年」前，蘋果與特斯拉的自駕電動車正面對撞，加上其他車廠加速的戰局，都將是全球最吸睛、最熱門、最能衝擊金融市場的頭號話題！

（本文作者為紐約大學金融碩士， 曾任金控公司副總經理）

（乾隆來）

文章來源：今周刊

延伸閱讀

迎戰小鵬、蔚來 特斯拉大陸降價 訂單暴增

估本益比達35倍 蘋果市值3兆美元 不是夢

Apple Car加速 台鏈總動員

特斯拉納入標普500 為何股價被看衰恐跌逾9成？投資指數ETF會有影響？

超越蘋果成台灣散戶最愛美股！納入標普500後，妖股「特斯拉」的4道挑戰