殯葬大亨獵股準 股災砸3億買這檔可賺1倍

殯葬業大亨、現年60歲的龍巖集團創辦人李世聰驚傳罹患腦瘤，龍巖董事會去年12月3日火速推選李世聰女兒李凱莉接掌龍巖董事長，正式二代接班，至於龍巖也被李世聰經營得有聲有色，更一度在2020年3月股災之際，耗資3億元新台幣買進1121張台積電，若時至今日仍未出售，未實現損益高達近3億元。

龍巖在2020年3月底公告，當月斥資3.08億元取得1121張台積電股票，每股均價落在275.1元。龍巖當時指出，台股近日重挫，導致台積電股價被低估，基於財務投資、資產配置而買進台積電。當時龍巖也公告授權時任董事長李世聰在6億額度內取得有價證券，被視為龍巖有機會持有更多台積電。

截至2020年12月31日，若龍巖當日把這筆股票出清，將淨賺超過2.857億元，加上本金達5.9億元，等於是賺了將近1倍的價錢。

此外，李世聰也曾在2017年彰銀改選取得1席董事，雖與台新金董事長吳東亮保持友好關係，但仍願意與財政部卡住台新金併彰銀計畫，但後來金管會查出李世聰買進彰銀未依規定申報，並要求限期出清，並被投訴搶奪別人公司經營權，讓李世聰選擇逢高出清，最終獲利40億元。

不僅是台積電，龍巖出清彰銀股票後，耗資約10幾億元買進包括台股股王大立光、美國股神巴菲特的波克夏海瑟威、Google母公司Alphabet等公司股票，從3月低點至12月31日收盤價漲幅分別為負1.69%、44.92%、66.26%，除大立光之外，漲勢都相當驚人，顯見李世聰投資的好眼光。

（中時新聞網 呂承哲）