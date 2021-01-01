2021年經濟曙光 多空交戰需步步為營

2020年台灣抗疫有成，國際身價大漲，台股寫下新高紀錄，去年GDP保二目標將入袋；展望2021年，疫苗問世支撐復甦，不過熱錢推升新台幣站上28元，考驗廠商出口能耐，套句股市行話，整體動能呈現「多空交戰」格局。

2020年初，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發後，帶來國際政經局勢翻天覆地的改變，全球股市一度跌到熔斷、各國實施邊境管制，經濟動能瞬間急凍。

台股春節連假後鼠年紅盤日，當天跳空重挫，崩跌696.97點，終場收11421.74點，創下台股史上單日最大跌點，也是有史以來最慘烈的紅盤日，信心潰散、散戶大逃亡氣氛下，政府啟動國安基金進場護盤。

眼見疫情衝擊一發不可收拾，美國聯準會（Fed）祭出史上最大單日規模的寬鬆貨幣政策，包括一口氣降息4碼以及總額7000億美元的量化寬鬆（QE），外界視為聯準會「梭哈」所有政策工具要救市。

這把「梭哈」及時為市場注入流動性，讓經濟下跌之勢踩剎車，同時引爆資金狂潮，2020年第2季起，國際股市便展開絕地大反攻，金融市場一片欣欣向榮。

台灣就在防疫得宜，加上美中貿易戰促使台商資金回流，彷彿成為避風港般，熱錢如推土機將台股推上新高，在封關日當天，大盤寫下2奇蹟，盤中14760.06點、收盤14732.53點，均刷下歷史新高。

股市加持，資金回流以及外銷接單暢旺，依據主計總處最新預測，台灣經濟成長率仍有2.54%，估2021年將達3.83%，其他國內預測機構則是認為高於3%，中研院經濟所、台灣經濟研究院預測值達4%以上。坐二望四成為期待。

預測機構的樂觀，並非無的放矢， IHS Markit預測2021年全球經濟成長率將回升至4.2%，先進經濟體與新興市場經濟體也分別回升至3.2%、5.7%，預料將能間接帶動台灣出口拓銷。

熱錢不退潮匯率不回頭 外銷競爭力陷打折疑慮

2021年開啟新局，台股去年寫下亮麗佳績後，市場引頸期盼，關注今年是否能夠締造新猷。

台新投顧總經理李鎮宇形容，疫情陰影壟罩了一整年，如今經濟情勢好比開車在長度近13公里的雪隧當中，「已經開到11.5公里，看得到光、還看不到出口」；他表示，隧道盡頭的光會引領資金轉向，就像是駕駛在看到終點快到時，會開始踩油門，投資人須思考下一步資金應該如何配置。

華南投顧董事長儲祥生表示，挹注去年商機爆發的遠端需求，如筆記型電腦（NB）、5G手機等，今年是否可以續燒，疫苗問世後，能否成功控制疫情，這些都是未知數，市場應該更仔細觀察疫情受害和受惠的食衣住行相關個股。

不過他提醒，由於原物料、新台幣持續上漲，台灣企業多為出口導向，相對不利，將成為台股風險。

確實如此，新台幣匯率去年從30元價位一路走強，升破29元後，28元整數大關也岌岌可危，匯銀人士認為，新台幣升值已經是大勢所趨，即便央行持續調節穩匯，但升至27元價位恐怕是早晚的事。

這波來勢洶洶的熱錢潮，不禁讓中央銀行總裁楊金龍形容說，美國祭出大規模QE，其貨幣政策帶來的外溢效應（spillover effect），好比大鯨魚跳進台灣這個小池塘，水花四濺，「他的寬鬆就是我們挑戰」。

疫情反覆 2021經濟新局仍有不確定性

此外，中研院經濟所研究員周雨田更示警，台灣出現「三飆」的金融現象，也就是股價、房價、匯率都在狂飆，特別是股市，走勢已與基本面背離，泡沫有一天會破掉。

儲祥生則說，由於市場熱錢太多，過去的投資邏輯已經不適用，很難判斷台股高低點，只能「且戰且走」。

泡沫是否會破滅，還須觀察總體經濟動能是否熄火，然而央行列出6大不確定因素，其中包括肺炎疫情後續發展具不確定性、以及主要經濟體貿易摩擦問題等。此外，罕見地將「水情」列入經濟風險之一。

也就是說，雖然智庫學者給予預測數字相當樂觀，台灣今年GDP上看4%，不過榮景背後的大小黑天鵝尚未離開，對廠商而言，疫情與大環境考驗還沒結束，而台股已處於高點，將持續測試投資人膽量。