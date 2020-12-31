櫃買年漲逾23％ 續迎元月作夢行情

2020年封關日櫃買指數開高震盪拉回收184.1點小跌，月K線連兩紅，但全年櫃買指數累計上漲23.26％，表現略勝過同期間加權指數累計漲幅22.80％，接續年後的元月作夢行情，中小型股輪漲走勢仍被看好。

封關日之三大法人在櫃買市場淨賣超2.42億餘元，主要是外資趁勢調節賣超3.17億餘元，投信及自營商各小買超0.52易億餘元及0.21億餘元；12月累計三大法人買超金額64.75億餘元，外資買超57.02億餘元、投信買超4.75億餘元、自營商買超2.97億餘元。

檢視櫃買指數12月全月累計上揚4.24％，月K線拉出連兩紅，雖然12月累計漲幅不如加權指數7.36％漲勢，不過如以加權指數自2019年底11,997.14點到2020年底14,732.53點，累計漲幅22.80％，櫃買指數自2019年底149.36點到2020年底184.1點，累計漲幅達23.26％。封關日包含同致、精材、中美晶、金麗科、原相、世界、系微等櫃買題材個股在買盤追價下，呈現帶量攻堅行情。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，封關日台股攻堅收高，符合長期以來12月盤勢及封關日偏漲行情慣性，不過以當日加權指數創歷史新高，但量能持穩未同步擴增，顯示買盤追價趨於謹慎保守，而封關日櫃買指數更呈現開高震盪拉回收184.1點小跌0.08％，主要是元旦連假及元月初將陸續公布109年12月營收兩因素。

鍾國忠表示，以12月指數創高，伴隨月成交量擴增到6.19兆元，而2021年元月僅20個營業日，配合指數上攻15,000點關卡，月成交量要維持不量縮，顯示日均值須達3,100億元，有相當大難度，因此盤勢不易有效站穩15,000點。

研判元月電子的5G、物聯網等相關題材股，以及傳產的貨櫃航運、原物料等類股，可望維持震盪趨堅走勢，而接續元月作夢行情，也看好中小型業績成長股將可輪動攻堅走勢。

興櫃漲價、能源題材 熱舞

台股12月31日上演封關大戲，全年大漲2,735.39點，護國神山台積電更攻上530元新天價。回首2020年興櫃市場，共44家生力軍登錄興櫃，10家為生技公司。2020年飆股，則以生技股普生（4117）及半導體特殊氣體廠晶呈科技（4768）打頭陣，大漲3.98及3.51倍，以新冠肺炎核酸檢測及台積電供應鏈題材吸晴，股價提前反映2021年資金新方向。

台股2020年漲聲四起，漲價題材股及防疫概念股成市場多頭指標，興櫃漲幅逾一倍者高達17檔，包括普生、晶呈科技及智微大漲逾三倍之外，漲幅逾兩倍則有明躍、欣耀、好玩家*、仁新及共信-KY，漲幅逾一倍則有台慶科、久禾光、岱煒、連鋐科技、安格、鈺寶、金萬林、禾生技及帝圖。

回顧興櫃2020年重大事件，多家上市櫃公司小金雞進軍興櫃，包括綠界科技、長榮鋼、永豐實、富世達、正基、展碁國際、詠業、天擎、冠亞等多家企業，使市場「母雞護子、金雞報恩」佳話頻傳，興櫃市場做為小金雞孵化廠亦當之無愧。其中，網通廠正文旗下小金雞正基登錄興櫃後，憑釋股利益，正文每股可認列2.95元，營運大吃補丸；永豐餘集團旗下永豐實，今年受惠疫情帶動「衛生紙搶購潮」上半年賺贏去年全年，小金雞高獲利帶動母以子貴行情。

興櫃市場2020年多家重磅級公司也來勢洶洶，力積電挾晶圓代工大缺貨優勢，以26元之認購價年底登錄興櫃，至31日均價已衝上49.98元，股價近乎翻倍。力積電累計前11月營收達417.37億元，年增76.7％。法人指出，在聯發科擴大下單、記憶體市況回溫下，樂觀力積電獲利成長，興櫃生力軍強棒出擊。