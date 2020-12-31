12月31日一分鐘強弱勢股
12月31日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
辣椒(4946)
|
10.00
|
為線上遊戲股，搶攻連續假期及寒假商機，疫情嚴峻宅經濟可期
|
榮創(3437)
|
9.98
|
富采投控將掛牌，mini LED話題旺，榮創明年拚轉盈
|
順德(2351)
|
9.97
|
取得特斯拉新一代車用充電系統導線架訂單，股價強勁
|
宏齊(6168)
|
9.97
|
LED中低階照明、光耦合器等應用傳出漲價利多
|
華義(3086)
|
9.96
|
華義結盟網銀國際，接手代理營運業務，股價連日走揚
|
旭暉應材(6698)
|
9.94
|
為金屬遮罩廠，中國OLED六代線陸續開案，營運回溫
|
同致(3552)
|
9.94
|
打進美系電動車品牌，供應先進駕駛輔助系統，搭上電動車題材
|
億光(2393)
|
9.90
|
看好迷你發光二極體背光源產品明年營收成長，股價鎖漲停
|
乙盛-KY(5243)
|
9.90
|
11月稅後5,100萬元，年增76%，EPS為0.31元
|
鴻碩(3092)
|
9.90
|
鴻碩遞件送件申請股票由上櫃轉為上市，股價利多反應
製表：王淑以
12月31日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅(%)
|
弱勢因素
|
通訊-KY(6404)
|
9.32
|
遭主管機關要求公布財務數字及負債概況，市場賣壓湧現
|
VHQ-KY(4803)
|
6.61
|
前3季每股虧損22.38元，營運前景不明，股價下挫
|
高端疫苗(6547)
|
6.36
|
食藥署決議讓新冠疫苗核准第二期臨床試驗，但利多出盡
|
台康生技(6589)
|
6.00
|
新冠肺炎疫情受惠股因疫苗上市轉為受害股，股價持續下跌
|
撼訊(6150)
|
4.93
|
比特幣概念股，大漲進入震盪期，11月EPS 0.29元
|
佳能(2374)
|
4.76
|
29日法說會看好明年毛利率挑戰二成，但漲多股價轉跌
|
群創(3481)
|
4.73
|
因競爭對手三星顯示器改變計畫，將持續量產，利空打擊
|
友達 (2409)
|
4.44
|
面板大廠三星顯示器宣布將無限期延後關閉 LCD 產線時間
|
位速(3508)
|
3.56
|
股價、成交量交易異常，列注意股，11月每股虧損0.34元
|
國光生 (4142)
|
3.28
|
COVID-19疫苗持續向二期前進，但利多已反應，股價續挫
製表：王淑以
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!