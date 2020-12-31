12月31日一分鐘強弱勢股

12月31日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

辣椒(4946)

10.00

為線上遊戲股，搶攻連續假期及寒假商機，疫情嚴峻宅經濟可期

榮創(3437)

9.98

富采投控將掛牌，mini LED話題旺，榮創明年拚轉盈

順德(2351)

9.97

取得特斯拉新一代車用充電系統導線架訂單，股價強勁

宏齊(6168)

9.97

LED中低階照明、光耦合器等應用傳出漲價利多

華義(3086)

9.96

華義結盟網銀國際，接手代理營運業務，股價連日走揚

旭暉應材(6698)

9.94

為金屬遮罩廠，中國OLED六代線陸續開案，營運回溫

同致(3552)

9.94

打進美系電動車品牌，供應先進駕駛輔助系統，搭上電動車題材

億光(2393)

9.90

看好迷你發光二極體背光源產品明年營收成長，股價鎖漲停

乙盛-KY(5243)

9.90

11月稅後5,100萬元，年增76%，EPS為0.31元

鴻碩(3092)

9.90

鴻碩遞件送件申請股票由上櫃轉為上市，股價利多反應

製表：王淑以

12月31日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

通訊-KY(6404)

9.32

遭主管機關要求公布財務數字及負債概況，市場賣壓湧現

VHQ-KY(4803)

6.61

前3季每股虧損22.38元，營運前景不明，股價下挫

高端疫苗(6547)

6.36

食藥署決議讓新冠疫苗核准第二期臨床試驗，但利多出盡

台康生技(6589)

6.00

新冠肺炎疫情受惠股因疫苗上市轉為受害股，股價持續下跌

撼訊(6150)

4.93

比特幣概念股，大漲進入震盪期，11月EPS 0.29元

佳能(2374)

4.76

29日法說會看好明年毛利率挑戰二成，但漲多股價轉跌

群創(3481)

4.73

因競爭對手三星顯示器改變計畫，將持續量產，利空打擊

友達 (2409)

4.44

面板大廠三星顯示器宣布將無限期延後關閉 LCD 產線時間

位速(3508)

3.56

股價、成交量交易異常，列注意股，11月每股虧損0.34元

國光生 (4142)

3.28

COVID-19疫苗持續向二期前進，但利多已反應，股價續挫

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組