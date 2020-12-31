12月31日一分鐘強弱勢股

遭主管機關要求公布財務數字及負債概況，市場賣壓湧現

食藥署決議讓新冠疫苗核准第二期臨床試驗，但利多出盡

新冠肺炎疫情受惠股因疫苗上市轉為受害股，股價持續下跌

29日法說會看好明年毛利率挑戰二成，但漲多股價轉跌

因競爭對手三星顯示器改變計畫，將持續量產，利空打擊

國光生 (4142)

3.28