外資今年賣超逾5,400億 認錯行情浮現

台股今天亮麗封關，外資及陸資買超新台幣49.71億元，累計全年賣超逾5,400億元，超越2008年金融海嘯時期賣超3,580億元紀錄；但台股指數今年逆勢上漲2,735點，外資第四季認錯回補動作轉趨明顯。

外資今年賣超台股逾5,400億元，大部分來自3月賣超3,591億元，原因是當時受疫情影響，全球股市表現疲弱，且美股多次熔斷，市場恐慌氛圍蔓延，不少外資積極賣股變現。

隨著台灣防疫表現獲國際肯定、部分產業受惠美中貿易戰轉單效應，加上國安基金進場護盤，外資4月開始回補買盤，單月買超207億元，助台股順利收復萬點。儘管5月外資再大幅調節台股、賣超1,517億元，但6、7月又回頭加碼累計近900億元，推升加權指數越過「萬二」大關。

外資自8月開始連續三個月賣超，金額分別來到626億元、550億元及143億元。11、12月外資買超1,090億元、556億元，甚至在12月中旬至年底放耶誕長假期間也連續數天回補，帶動台股維持高檔表現，今天封關日盤中創下14,760.06點歷史新高紀錄。

國泰證期分析，新台幣升值對股市是雙面刃，產生的匯損雖會壓抑獲利表現，但新台幣升值顯示國際間資金持續流入台灣，有助於外資偏多操作，因此同時產生基本面利空與資金面利多。

就過去經驗觀察，國泰證期認為，除非進入財報公布期，否則匯損的基本面利空影響有限，反而資金面利多將有助於權值股維持強勢，間接推升指數震盪向上，因此匯損利空應避免過度擔心，中長線仍應維持偏多思維。

國泰證期進一步指出，台股加權指數震盪後持續創高，但創高時成交量仍低於月均量，加上電子成交比重偏低、近期美股費城半導體指數表現相對落後，將壓抑台股電子族群表現，短線資金仍偏好業績面落後的低位階族群。

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