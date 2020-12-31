神山勇 台股14,732寫新頁 年線飆2,735點

台股今封關見紅。在護國神山暨權王台積電開高走高，與裕隆、陽明、長榮、聯發科、台達電、鴻海、台塑化、國泰金、元大金及台玻等集團股積極作帳下，使盤勢同樣開高震盪走高，盤中與收盤的加權指數分別以14,760點、14,732點，雙創歷史新頁。

另外，周四同步收周線、月線與年線；周線係拉出401點長紅榮面，月線則大漲1,010點，年線更飆出2,735點大紅榮景，表現相當出色。權王方面，台積電也以530元封關價，寫下歷史新天板。展望明年，受惠神山成長潛力仍備被法人看俏，且景氣復甦仍審慎樂觀，使大波段的指數高點，或仍暫勿預設立場。

短線表現相對弱勢的重量級權值股，包括富邦、兆豐金、中信金、中鋼、中華電、國巨、南亞科、長榮航、華航、日月光投控、聯電、廣達、仁寶、友達、群創、股王大立光、台塑、南亞、台泥、遠東新、統一、和碩與台灣大等。

不過，這些集團股也多僅小挫，顯示逢低接手者大有人在，對盤勢而言，集團股在2021年穩步輪動仍可期。周四集中交易市場加權價指數收14.732.53點，上漲44.83點，漲幅0.31%，成交2,573.62億元。

櫃買市場方面，受制生技、化學、鋼鐵與航運等類回軟，而電子族群逢高遭獲利回吐賣壓打擊，使類股指數僅微漲0.1%，係指數上檔明顯承壓主因，也使營建、觀光、紡纖及電機等族群力挺多方無功而返，盤勢開高震盪走低，終場指數收跌0.08%，報184.1點，成交640.37億元。

亞股方面，包括大陸深滬兩市、南韓及香港等市場，目前多暫報臉色紅潤，但日本、新加坡等股市則暫報拉回，雖係漲跌互見，但就2020年的波段漲勢來看，亞股新興市場仍多是大豐收榮面。

業內人士指出，台股近期的市場消息，包括傳產、電子等，幾乎是每日傳來產品報價看漲、缺料、供不應求的佳音，為盤勢勇猛向前，毫無後顧之憂主因。

就2021上半年來看，包括貨櫃航運、散裝航運、工業用紙、各類鋼品、石化中間原料、晶圓代工、被動元件、矽晶圓、觸控IC、MOSFET、PCB載板與整流二極體等，基本面中多格局仍樂觀，因此，相關概念股輪動走堅仍可期。

此外，5G、電動車（含車用電子）、AI物聯網、機器人、蘋果等相關供應鏈也不宜看淡，顯示個股依題材領先盤勢發展值持續追蹤。

台積電領軍台股雙創封關新高 每位股民狂賺76萬

台股今天(31日)封關，早盤寫下史上最高14760.06點，收漲0.31％，報點14732.53，相較去年封關時11997.14點，累計全年漲幅2734.86點或22.8%。

另據台灣證券交易所統計，台股2019年封關時上市公司總市值達36兆4801.7億元，今年上市公司總市值大增約8兆4941億元，除以開戶人數1122萬4270，每位股民約賺76萬元。

權值股龍頭台積電封關日也是開盤跳高，尾盤收在歷史最高530元，相較去年封關日331元，今年漲幅逾60%，市值暴增超過5兆，逼近13.7兆。有專家指出，若用美股ADR換算，台積電最新股價約620台幣，相較台股溢價不少，台積電有上漲空間更能撐住台股。

今年台灣雖於年初受新冠病毒衝擊，第1季有許多產業工廠無法正常運作，但在疫情控制住後復工速度快，加上疫情衍生遠端需求推動半導體、3C商品需求，產製正好是我強項，據中央研究院經濟所本月中旬發表預估，台灣今年經濟成長率達2.71%，許多國外機構也預測，大陸、台灣、越南是疫情下僅有3個能實現經濟繼續成長的經濟體。

儘管台股在農曆新年過首個交易日1月30日就跳水696.97點，跌破12000點大關，至3月又受美國股災拖累，一度連9000點也失守、3月19日盤中跌至今年最低8523.63點，仍在經濟基本面強韌、全球股市受惠於低利率和無限貨幣寬鬆氛圍下強勢反彈，入秋後屢次改寫盤中、收盤歷史新高點。

在亞洲主要股市中台股也名列前茅，僅韓國綜合股價指數約23.5%漲幅小勝台股，２國股市距離漲幅第３日經平均指數約16%，有不小差距。

（中時新聞網 王毓健）

延伸閱讀

BBC回顧2020世界大事 台灣這3件上榜

大同董座被請辭內幕 曝光「她們」聯手

外資2020大倒貨！曝光台股仍發飆關鍵

天命？可能窮一輩子難翻身5星座

高房租沈重 阿原肥皂西門店收攤了