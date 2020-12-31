上市、櫃企業營運快報

今（12/31）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.投資臺灣事務所通過台聚(1304)、亞聚(1308)以及興普科技等3家企業根留臺灣方案申請，總計斥資近41億元擴大投資。

目前「投資臺灣三大方案」已吸引770家企業約1兆1703億元投資，創造97,998個本國就業機會。其中根留企業則有97家投資約1789億元，帶來1萬3106個就業機會，後續尚有36家企業排隊待審。

台聚集團旗下台聚、亞聚，生產的主要石化原料廣泛應用在太陽能板、鞋材、衛材、包裝材及日常所需各種塑膠用品等，近年更持續開發特殊規格利基產品，拓展光學材料、生醫檢測、綠能及醫材市場等高附加價值領域，透過高值化與差異化商品持續保有高度競爭力。

2.今(30)日宣布正式晉身ISP網際網路服務供應業者，推出「台灣之星」自有品牌固網服務一「台灣之星光纖寬頻」，正式揮軍892萬戶規模家戶市場，垂直整合行動、固網完整通訊 一站提供居家、個人上網需求。

3.上市公司國揚（2505）和中和羊毛（1439）30日分別公告，各斥資9.39億元，合計共18.78億元，買下台北市內湖舊宗段83-11地號626.48坪土地，中和今（31）日表示，中和在這塊地的交易總金額9億3972萬5千元，至於持分比例，為10％。

昨天國揚和中和兩家公司公告，買下內湖舊宗段的土地，每坪取得成本平均為150萬元。

4.金管會證期局表示，核准施羅德投信申報募集開放式多重資產型「施羅德全週期收益多重資產證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣5億元。

5.LINE Pay日前宣布推出全新「我的會員卡」服務，一次整合實體與虛擬會員卡，用戶只要將常用會員卡綁定在LINE Pay中，消費支付時掃LINE Pay付款條碼，就可以同時累積商店會員點數，不需再另外開啟其他APP。

首波上線率先與7-ELEVEN完成會員系統整合，只要「嗶」一次就同時完成消費支付、發票載具、會員累點3大功能，輕鬆享受快速且便利的行動支付。

6.瞄準龐大的年菜商機，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物持續以多元新品策略搶市，日前宣布開賣國立故宮博物院首推經典限量年菜組合「朕的年菜」與「朕的佛跳牆」，為線上唯一獨家販售通路。

打造最快30分鐘覆熱即可端出滿桌典藏菜餚，融合館內史卷、畫冊、器皿等歷代文物為設計元素，期望炒熱年菜話題，刺激年末銷售動能。

7.2021年元旦將即，象徵新年新希望，北市勞動局長陳信瑜提醒，基本工資自2020年元旦起調升，時薪制的勞工每小時工資最少160元，若有工讀生當天被排班出勤，老闆每小時至少應給付2倍，最低320元工資給勞工，否則可被處2萬到100萬的罰鍰，呼籲雇主勿剝奪勞工權益。